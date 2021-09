Ambulantes con discapacidad se manifiestan en Oaxaca, una vez más piden que los dejen trabajar

-Aseguran que el municipio de Oaxaca se niega a entregar permisos ya pagados.

Mario Romero/Daniel Avendaño

Oaxaca, Oaxaca.- Comerciantes ambulantes adheridos a la Asociación de Discapacitados Unidos por una Integración Social de Oaxaca A.C protestaron este martes al exterior de las oficinas de la Dirección de Inspectores del municipio capitalino, ubicadas sobre la avenida Periférico, para exigir la entrega de tres permisos pagados el pasado mes de junio y en exigencia, de que los dejen trabajar.

Señalaron que el Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez, adeuda la entrega de tarjetones a los comerciantes con discapacidad que trabajan en el centro de la ciudad, pese a que dichos permisos ya fueron pagados por los propios interesados.

El representante de los comerciantes discapacitados Godofredo Solís Calixto, dijo que tuvieron que pagara mil 400 pesos cada uno de ellos para poder obtener dichos tarjetones, los cuales están pagados desde el mes de junio y no se les han entregado, refirió, y por lo cual permanecerán en el lugar hasta que les den sus permisos.

Los ambulantes indicaron que por su condición es la única manera de salir adelante, así como de mantener a sus familias, además aseguraron que fueron violentados por personal de esta dirección por órdenes del Subdirector de Regulación de la Actividad en Vía Pública, Víctor Hugo Galicia Sarmiento.

Es importante mencionar que ellos también fueron sacados del zócalo, de la Alameda de León y del Andador Turístico desde el pasado 15 de julio, cuando el gobierno de Oswaldo García Jarquín cerró los accesos para el comercio informal.

