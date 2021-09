Pide Marcelo Santos a adversario que si de verdad quiere a Valle, se ponga a trabajar

-Dijo que los resultados electorales, fueron avalados por el TEEO y el TRIFE y que es momento de sumarse a este proyecto, para sacar a Valle Nacional adelante.

Valle Nacional, Oaxaca.- Luego de ser ratificado como el presidente electo de Valle Nacional por el Tribunal Federal con sede en Xalapa Veracruz, Marcelo Santos pide a sus opositores sumarse al proyecto que es sacar adelante a su municipio.

Dijo que la campaña política ya terminó y que es momento de mirar hacia adelante y trabajar unidos por el bien de este municipio y atender los rezagos y necesidades que persiste desde hace algunos años.

De esta manera invitó al ex candidato del partido Nueva Alianza a sumarse a este proyecto y no seguir malinformando a la gente de estos resultados que ya fueron avalados tanto por el TEEO y el TRIFE, por lo que lo invita a trabajar si es que de verdad quiere a Valle Nacional.

Asumió Marcelo Santos que el no ha requerido de tiempos electorales para apoyar a su gente y que siempre, lo ha hecho desde su trinchera, por lo que manifiesta que es lo que debe hacer su ex adversario y no confundir a la gente que espera más trabajo y menos conflictos.

Dijo que debe dejar la ociosidad de lado y trabajar por su gente que confío en su proyecto pero con resultados y no alborotándolos, pues dijo que Valle Nacional requiere urgente su retorno al desarrollo y esto se puede lograr en base a la unidad de todos los representantes del pueblo, que estarán en el próximo trienio.

De esta manera informó el edil electo que hasta el momento no ha tenido un acercamiento con el ex candidato de Nueva Alianza tampoco ha reconocido su triunfo y espera que se acerque a su persona, para que sea tomado en cuenta dentro del plan de trabajo con miras del 2022 al 2024.

