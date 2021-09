Oaxaca pasa al semáforo amarillo: SSO

-Entra en vigor el color amarillo a partir del próximo lunes 06 de septiembre y hasta el 19 del mismo mes

-Registra sector Salud 520 casos nuevos y 27 defunciones

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 03 de septiembre de 2020.– El número de personas con signos y síntomas del virus SARS-CoV-2, descendió este 03 de septiembre a mil 950, 61 casos activos menos que el día de ayer, lo que representa un 2.8% del total de la pandemia en la entidad, informaron los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO).

A su vez, indicaron que a partir del próximo lunes de 06 de septiembre y hasta el 19 del mismo mes, la entidad pasará del color naranja al amarillo en el semáforo epidemiológico de riesgo del nivel federal, ello de acuerdo a los índices de hospitalizaciones, así como el avance de la vacunación contra el COVID-19.

Sin embargo, las autoridades hicieron un llamado a las familias oaxaqueñas para no confiarse ni bajar la guardia, ya que la pandemia continúa activa en 172 municipios del territorio oaxaqueño, con mayor incidencia viral en las localidades de Valles Centrales e Istmo.

En este sentido, los SSO indicaron que suman ya 69 mil 225 las personas que han dado positivo al coronavirus, 520 más que el corte de ayer, así como 27 fallecimientos nuevos, para un total de cuatro mil 691 muertes relacionadas a la enfermedad viral.

Referente a las demarcaciones con mayor incidencia de contagios reportados en la última jornada se encuentran principalmente: Oaxaca de Juárez con 140, Santa Cruz Xoxocotlán con 45, Santa María Huatulco con 26, San Juan Bautista Tuxtepec con 22, Santa Lucía del Camino con 21 y la Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza con 18.

Según el informe diario, los jóvenes adultos de entre 25 y 44 años siguen siendo la población con más contagios acumulados de la patología respiratoria, este grupo etario alcanza el 47.2% del total de casos confirmados, lo que representa 32 mil 728 pacientes.

Mientras que en el rubro de mortalidad, en relación al sexo, los hombres continúan siendo los más afectados, al contabilizar dos mil 999 decesos, respecto a las mujeres quienes reportan mil 692 muertes.

Confirmaron también que desde el pasado 14 de marzo del 2020 y a la fecha, se han acumulado 122 mil 612 personas con síntomas relacionados a la enfermedad viral, 62 mil 584 pacientes se han recuperado, 47 mil 600 son negativos y cinco mil 787 son sospechosos.

Los casos positivos acumulados por Jurisdicción Sanitaria, se concentra principalmente en Valles Centrales con 42 mil 174 confirmados, 866 activos y dos mil 118 fallecimientos; el Istmo con nueve mil 62 positivos, 574 activos y 992 decesos; Tuxtepec con cuatro mil 837 casos, 162 activos y 450 muertes; Costa con cinco mil 241 positivos, 169 activos y 410 muertes; Mixteca con cinco mil 603 casos, 104 activos y 470 decesos; y en la Sierra con dos mil 308 confirmados, 75 activos y 251 fallecimientos.

Destacaron que en las últimas 24 horas se ingresaron 20 nuevos pacientes a la red de nosocomios COVID-19, para un total de 334 camas ocupadas, cifra que representa el 69% de saturación hospitalaria global.

Al corte de este viernes, también disminuyó el número de centros médicos que se encuentran trabajando al 100% de saturación, al reportar 14, uno menos que el día de ayer.

Los SSO insistieron en que la pandemia continúa siendo un riesgo para toda la población, por lo que es importante usar adecuadamente el cubrebocas siempre al estar con otras personas que no vivan en el mismo hogar, evitar lugares aglomerados y poco ventilados, aplicar la sana distancia, así como llevar a cabo las acciones de higiene en los hogares, oficinas, centros comerciales, como en la vía pública.

