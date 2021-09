Feminicida pasará más de 44 años de prisión, por delito cometido en Huajuapan de León

Oaxaca de Juárez, Oax., 3 de septiembre de 2021.- Derivado de la labor de investigación y resolución de casos de muertes violentas contra mujeres que efectúa la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), del Tribunal de Enjuiciamiento dictó sentencia condenatoria por más de 44 años de prisión contra la persona del sexo masculino identificada como J. C. L. S., responsable del delito de feminicidio en agravio de su propia madre, identificada como R. M. S. C., cometido en junio de 2020 en la Heroica Ciudad de Huajuapan de León, en la región de la Mixteca.

De acuerdo con la causa penal 173/2020, el 27 de junio de 2020, entre las 5:00 y 6:00 horas, el imputado agredió a la víctima con un objeto corto contundente (machete) cuando se encontraban en su domicilio particular, ubicado en la agencia de Agua Dulce de Huajuapan, agresión que por la cual falleció la mujer a consecuencia de las heridas infligidas.

Ante este crimen, la Institución de procuración de justicia atrajo la investigación bajo el Protocolo Ministerial, Policial y Pericial del Delito de Feminicidio en el Estado de Oaxaca, logrando identificar, aprehender y presentar al imputado ante el Juzgado de Control quien determinó vincularlo a proceso.

En audiencia, el Tribunal de Enjuiciamiento dictó sentencia condenatoria contra J. C. L. S., imponiéndole la pena de 44 años y cinco meses de prisión además de ordenar el pago de más de 463 mil pesos por concepto de multa y reparación del daño.

La Fiscalía General reitera su firme compromiso de investigar y esclarecer con prontitud casos de violencia extrema hacia mujeres, presentando ante la justicia a todo responsable que atente contra su integridad.

