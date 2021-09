En Oaxaca, Gobierno del Estado e iniciativa privada construyen para educar

-Iberdrola México finalizó la reconstrucción de las tres primeras escuelas y avanza en las obras de reconstrucción de otros cinco planteles educativos

-Con una inversión de 125 millones de pesos, el programa Construir para Educar reconstruirá 50 escuelas dañadas, las cuales tendrán paneles solares para contar con un suministro de energía sostenible

-Además, la empresa anunció la donación de 1.7 millones de pesos en material sanitario para apoyar en el retorno seguro a las aulas en el Istmo de Tehuantepec

Santa Cruz Bamba y Garrapatero, Oax. 3 de septiembre de 2021.- Iberdrola México entregó al Gobierno de Oaxaca las tres primeras escuelas que forman parte del programa Construir para Educar, cuyo objetivo es apoyar la educación en la entidad mediante la reconstrucción de 50 planteles educativos en el Istmo de Tehuantepec que resultaron afectados por los terremotos de 2017, con una inversión de 125 millones de pesos y las cuales tendrán paneles solares para contar con un suministro de energía sostenible.

Durante la inauguración del Centro de Educación Inicial Indígena de Santa Cruz Bamba y Garrapatero en Santo Domingo Tehuantepec, región del Istmo -una de las escuelas beneficiadas por el programa-, el gobernador Alejandro Murat Hinojosa destacó la importancia de la educación en las niñas y niños, “porque con la educación se puede lograr cualquier sueño, no hay imposibles.”

En esta población que es visitada por primera vez por un Mandatario Estatal, Murat Hinojosa señaló también que con esta visita cumple su compromiso con esta región después de los sismos del 2017. “Hoy nos encontramos aquí cumpliendo la palabra que empeñamos desde 2017, porque hemos podido reconstruir el 99% de las escuelas que sufrieron daños”.

Además, el Gobernador refirió que Oaxaca ha enfrentado situaciones difíciles con el apoyo de la iniciativa privada. “Hoy estamos de pie, porque así somos las y los oaxaqueños, hemos enfrentado desastres en los últimos cuatro años, pero unidas y unidos hemos salido adelante. Hemos podido enfrentar la reconstrucción de la mano de nuestra familia ampliada, y parte de esa familia es Iberdrola”.

Asimismo, indicó que Iberdrola México ha invertido en Oaxaca en los últimos cuatro años más de 200 millones de pesos en escuelas, hogares que no contaban con luz, becas para jóvenes del nivel medio superior, así como en el empoderamiento de las mujeres oaxaqueñas.

En su intervención, Enrique Alba Carcelén, CEO de Iberdrola México, expresó que esta empresa siempre ha manifestado su compromiso con la educación de los niños y jóvenes, ya que están convencidos que el conocimiento les dará mejores oportunidades de futuro y les permitirá contribuir de manera decisiva al desarrollo y bienestar de sus comunidades y el país.

“Todos los alumnos y docentes se merecen escuelas seguras y dignas donde poder recibir una educación de calidad. Queremos que esto sea una realidad en Oaxaca y sumando esfuerzos con el gobernador Alejandro Murat lanzamos este ambicioso programa de reconstrucción de escuelas”, apuntó.

Alba Carcelén mencionó que además del Centro de Educación Inicial Indígena, la primera fase de Construir para Educar benefició al Instituto de Estudios de Bachillerato 43, ubicado en Morro Mazatán, y a la Secundaria Técnica No. 113 de La Ventosa en Juchitán de Zaragoza, con una inversión de 9 millones de pesos en trabajos de demolición de estructuras dañadas, instalación de redes eléctricas e hidráulicas, pintura e impermeabilización, construcción de cafeterías, canchas de usos múltiples, sanitarios, bardas perimetrales y pórticos de acceso, entre otros.

“El proyecto Construir para Educar es un claro ejemplo de que trabajando en equipo, en conjunto y sumando esfuerzos se pueden construir grandes cosas en beneficio de las y los oaxaqueños. La alianza entre el gobierno y el sector privado es de gran relevancia para el desarrollo económico y social de la entidad”, destacó.

Dijo que en la segunda fase del proyecto, la compañía comenzó obras en otras cinco escuelas, tres en Juchitán y dos en Santo Domingo Ingenio, donde invertirá más de 15 millones de pesos en la reparación de aulas, la construcción de sanitarios, bardas y pasillos, así como en la instalación de cisternas y fosas sépticas.

Durante el evento, Iberdrola México también anunció la donación de material sanitario con una inversión de 1.7 millones de pesos que contempla 50 mil cubrebocas, 15 mil mascarillas KN95 y mil botellas de un litro de gel antibacterial, mismos que contribuirán al regreso seguro a las aulas de más de 24 mil estudiantes de 192 escuelas de los municipios de El Espinal, Juchitán de Zaragoza, Santo Domingo Ingenio y Santo Domingo Tehuantepec y que serán distribuidos con el apoyo de la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (Concamin) y la Secretaría de Bienestar del Estado.

Asimismo, en alianza con la organización Concentrarte y como parte de los alcances del programa, la última semana de agosto se llevaron a cabo talleres con las y los alumnos, maestros y padres de familia del Centro de Educación Inicial Indígena que culminaron con la creación del mural “Bordando esperanza”, diseñado por el artista Iván Intakto, que refleja la fuerza e identidad de los pueblos del Istmo, así como su perseverancia y resistencia para afrontar los retos que dejaron los terremotos de 2017 en esta región.

En su intervención, el director general del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), Francisco Ángel Villarreal, dijo que esta colaboración que hace la empresa Iberdrola México se suma a la gran tarea que el gobernador Alejandro Murat ha realizado en el estado como un aliado del magisterio oaxaqueño.

Señaló que en lo que va de la administración casi 400 mil niñas y niños de los 872 mil que se tiene en matricula en toda la entidad, han recibido mobiliario y equipamiento escolar y por primera vez 18 mil maestras y maestros también han sido beneficiados con herramientas de trabajo que les son indispensables para que pueda realizar sus tareas como computadoras e impresoras.

“La educación es el factor primordial de movilidad social en Oaxaca, de ahí la importancia de acercar la tecnología y mobiliario a este sector, además del constante diálogo con el magisterio, con las maestras y los maestros de Oaxaca, siempre en favor de las niñas, niños y jóvenes oaxaqueños para cumplir con su derecho a la educación”, apuntó.

En tanto, la directora del Centro de Educación Inicial Indígena, Gloricel Jiménez Piñón, expresó que con este proyecto se regresará a clases con una escuela segura, porque esto no solo beneficiará a 40 niños, también a nuevas generaciones en la que podrán tener mayores conocimientos y mayores oportunidades en un futuro. “La educación es la llave para el desarrollo y ser parte de este proyecto me llena de satisfacción”.

Construir para Educar, lanzado por Iberdrola México a finales de 2019, contempla una inversión de 125 millones de pesos hasta 2024 para que los alumnos y maestros de Oaxaca cuenten con la infraestructura adecuada para continuar con una educación digna y segura.

Este programa se suma a las diversas acciones sociales que realiza la compañía en Oaxaca para fomentar el desarrollo del Sur-Sureste del país, como Impulso STEM, una iniciativa con enfoque de género dedicada a fortalecer la formación en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, o el proyecto de electrificación de comunidades rurales Luces de Esperanza a través de la instalación de paneles solares en viviendas, escuelas, clínicas y centros comunitarios.

Al término del evento, el gobernador Alejandro Murat Hinojosa junto con Enrique Alba Carcelén, CEO de Iberdrola México, develaron la placa del Centro de Educación Inicial Indígena de Santa Cruz Bamba y Garrapatero, que beneficiará a la población estudiantil de esta comunidad.

Asimismo, acompañado de la presidenta municipal de Santo Domingo Tehuantepec, Vilma Martínez Cortés; del director del IEEPO, Ángel Villarreal; del secretario de Economía de Oaxaca, Juan Pablo Guzmán Cobián y del artista istmeño Iván Intakto, el Mandatario Estatal realizó un recorrido por las instalaciones.

