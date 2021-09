Cierre de calles en Tuxtepec, incrementa crisis y se suma al covid para golpear economía: Unión de Chóferes

-Aseguró el dirigente que por esta situación, la productividad ha mermado hasta un 50%, además de que varios conductores han perdido la vida a causa de la pandemia.

Alex Morales

Tuxtepec, Oaxaca.- La situación vial del primer cuadro de la ciudad debido a los trabajos de la introducción de drenaje pluvial, no sólo ha causado retrasos para quienes entran y salen del casco urbano, sino que ha generado pérdidas económicas para los prestadores de servicio de transporte público, que a diario sortean las avenidas.

Señaló Luis Alfonso Reyes Sánchez, dirigente de la unión de chóferes 30 de Noviembre que está situación de Vialidad, se suma a los otros factores como la crisis y la salud donde varios conductores han perdido la vida a causa del covid, lo que ha ocasionado una baja productividad del 50% del pasaje.

También informó que otras de las preocupaciones que traen consigo los trabajadores del volante, es la probable logística de la constructora pues aseguró que haciendo cuenta, estos plantean cerrar las 2 importantes arterias de la ciudad como lo es Independencia y 5 de Mayo, asegurando que el tiempo que falta para que culmine el año, estos cierres podrían darse a finales de la fecha de mayor movimiento económico para Tuxtepec.

Así mismo, criticó al Gobierno Estatal y municipal por la mala planeación de esta obra, pues indicó que afecta en su totalidad la vialidad por el cierre de importantes arterias, que ha provocado congestionamiento y retraso para entrar a la ciudad, situación que ha causado molestia entre los propios conductores y transeúntes.

Por último, anunció que el próximo miércoles se volverán a reunir todos los sectores comerciales de la ciudad con la Cámara Nacional de Comercio para plantearle esta problemática a la constructora y buscar una solución a corto plazo, para que no se vean afectados económicamente en las fechas con mayor impacto económico en esta ciudad, como son los meses de Noviembre y Diciembre.

