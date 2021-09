Tras 40 años de espera, comunidades de Valle Nacional logran por tequio camino vehiculares

-Las familias de Posesión Montenegro, Nuevo Centro, El Estudiante y San Cristobal La Vega se sienten felices, pues también les facilitará su labor en el campo y la ganadería

Alex Morales

Valle Nacional, Oaxaca.- La apertura de un camino vehicular ha devuelto la esperanza a más de 22 familias de la comunidad Posesión Montenegro, de Valle Nacional, quienes por 40 años habían esperado que algún día este proyecto se hiciera realidad, luego de tantas peticiones.

Con este camino, los habitantes tienen la facilidad para trasladar sus productos agrícolas para comercializarlos o para sacar a sus enfermos en caso de llegar a necesitar, lo cual les genera alegría y menos preocupación, así lo dio a conocer Aurelio Martínez Villar Secretario del comité de ese lugar.

La apertura del camino es un proyecto que involucra a 4 comunidades al ser beneficiados con este acceso, como lo son El Estudiante, Nuevo Centro, San Cristóbal la Vega y Posesión Montenegro quienes con esfuerzo y a base de tequios colaboran para que se culmine este proyecto apoyado por el edil electo de Valle Nacional, Marcelo Santos Meneses.

Por décadas, las familias de las comunidades hoy beneficiadas se trasladaban por veredas, lo cual representaba diversos riesgos.

La autoridad electa gestionó ante Caminos y Aeropistas de Oaxaca (CAO) la maquinaria, mientras que el presidente actual Rey Magaña accedió con costear el combustible y el pago del operador para que la obra continúe.

Santos Meneses agradeció al titular de CAO, David Mayren, por la respuesta rápida para atender la petición de dicha población aún marginada en este tipo de obras de caminos de acceso.

Aunque en su momento se manejaba de un proyecto para un puente vehicular que solucionaba esta problemática, el costo de este proyecto era de más de 80 millones de pesos, algo que no interesaba al gobierno Estatal y Federal por la poca cantidad de personas que iban a ser beneficiados por ese proyecto.

