Paro en telebachilleratos comunitarios de Oaxaca

-4 mil 500 estudiantes no podrán iniciar el ciclo escolar, programado para este 6 de septiembre.

José Cruz/Claudia Ortega

Oaxaca, Oaxaca.- Integrantes del Sindicato Único de Trabajadores de Telebachilleratos Comunitarios del Estado de Oaxaca, informaron en rueda de prensa este viernes que se encuentran en paro de brazos caídos desde el pasado 31 de agosto.

Demandan incumplimiento del contrato colectivo por parte de la dirección general de telebachilleratos comunitarios, pues aseguran que les adeudan más de un millón de pesos a más de 200 trabajadores, por concepto de incremento salarial 2020 parte estatal.

La Secretaria General de este sindicato Eustolia Martínez Alto, señaló que por acuerdo de asamblea se decidió realizar este paro, por lo que no entregarán ninguna documentación a la dirección, hasta que les paguen su retroactivo.

Detalló también que tienen de plazo hasta el próximo 9 de septiembre y en caso de que no reciban una respuesta favorable, llamarán a sus bases para movilizarse.

Son 99 planteles de telebachilleratos comunitarios distribuidos en las 8 regiones del estado, por lo que 4 mil 500 estudiantes no podrán iniciar el ciclo escolar, programado para este 6 de septiembre.

