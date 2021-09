Familiares de Claudia Uruchurtu, piden que se sentencie a detenidos por su desaparición

-El 14 de septiembre se llevará a cabo la audiencia en dónde el tribunal cerrará la etapa de investigación.

José Cruz/Jorge Acevedo

Oaxaca, Oaxaca.- Por medio de un comunicado las hermanas Elizabeth, Hayde y Sara Uruchurtu Cruz, piden a las autoridades que se dicte sentencia condenatoria a las personas que han sido detenidas por la desaparición de su hermana Claudia ocurrido el 26 de marzo de este año en el municipio de Asunción Nochixtlán.

Y es que el próximo 14 de septiembre se llevará a cabo la audiencia en la que el tribunal cerrará la etapa de investigación, esto al haberse concluido el término para la complementación de la investigación, las hermanas Uruchurtu señalan que con las pruebas y elementos aportados, esperan que se perfeccione la teoría del caso de que los detenidos tuvieron que ver con la desaparición forzada de su hermana.

En el documento redactado y enviado desde la ciudad de Manchester, Inglaterra, mencionan que aún siguen pendiente dar atención a las causas por las que luchó Claudia, esto con relación a las denuncias de corrupción en Asunción Nochixtlán, dichos pendientes señalan, deben ser resueltas por el Congreso del Estado y por la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO).

En ese sentido piden que esas acusaciones no sean echadas a “la congeladora”, como ha sucedido con muchas denuncias de la ciudadanía, es por ello que familiares y amistades exigen a las autoridades mexicanas que se castigue a los responsables, que la verdad se materialice y se traduzca en la aplicación de la ley.

Es importante recordar que de acuerdo a la causa penal 203/2021, el 7 de mayo se ejecutó la orden de aprehensión en contra de la entonces edil de Nochixtlán L.V.H, de J.A.H.M. y de J.R.M.M., el 13 de mayo la autoridad les dictó auto de vinculación a proceso, el 22 de julio un juez vinculó a proceso a R.A.B. alias “el colas” y a N.Y.V.J., quienes se encuentran en prisión preventiva.

