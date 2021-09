En Tuxtepec, se realizó el primer reconocimiento de una mujer trans

-Esto es que acudió al Registro civil para realizar el levantamiento de su acta.

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- En la Primera Oficialía de Tuxtepec, se realizó en días pasados el primer trámite de reconociendo transgénero, proceso que consiste en el cambio de nombre y género en registros y documentos oficiales.

La Primera Oficial, Aury Alonso Bravo dijo que la interesada en este caso, primero acudió a la Oficialía a hacer la solicitud, la cual llenó a mano, posteriormente contestó un cuestionario, y firmó de que está de acuerdo, y con esto inicia el trámite que tarda hasta 15 días.

Una vez concluidos los trámites, se notificó al jurídico y a todo el registro civil, para que a su vez se les notifique a todas las autoridades de que se le hizo el reconocimiento de género, en esta ocasión de una mujer.

En esta ocasión, para el acta que se levantó tuvieron que acompañar al solicitante dos testigos.

La oficial, aseguró que en ocasiones anteriores ya habían acudido a preguntar, sin embargo, no se habían realizado los tramites, y éste es el primero que se logra realizar en el municipio de Tuxtepec.

Cabe hacer mención de que Oaxaca es uno de los 13 estados que han aprobado la ley de Identidad de Género.

