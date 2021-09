El Retorno del Puente Tuxtepec: la cuenta pendiente y la denuncia constante

-Hace más de una década el paso vehicular de bajo del Puente Tuxtepec quedó cerrado, lo que ha traído una serie de consecuencias, exigencias y opiniones encontradas, sin embargo, ya existe un proyecto listo para habilitar el retorno.

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- desde hace 12 años el retorno vehicular debajo del puente Tuxtepec permanece cerrado por diversas causas, tanto gubernamentales como ciudadanas, pero esto podría cambiar antes que concluya el 2021, pues las autoridades locales ya cuentan con un proyecto que sólo hace falta ejecutarlo para abrir el paso.

Este retorno se canceló, primero de forma provisional, en el 2009 cuando se iniciaron los trabajos de ampliación del Puente Tuxtepec, el cual cruza el río Papaloapan y une a la zona centro con la periferia de la ciudad.

Pero al término de la obra, la cual fue la más importante de la administración de Gustavo Pacheco Villaseñor, el tiempo de gestión no le alcanzó para concluir el proyecto que incluía la reapertura del retorno debajo del puente.

Este retorno era la ruta rápida para los automovilistas y choferes que pretendían reincorporarse al centro de la ciudad, provenientes de la colonia el Castillo y el mismo bulevar Benito Juárez.

Su cierre trajo consecuencias. Desde ese entonces el espacio, prácticamente escondido a la ribera del río Papaloapan, lo han convertido en un basurero, así como ha pasado a ser catalogada como una zona insegura, tanto para los vecinos como para los transeúntes.

Además, que en temporada de lluvias el lugar es intransitable hasta para los propios habitantes de la zona.

Pero también convirtió el cruce del bulevar Benito Juárez y calle Reforma en uno de los puntos con mayor registro de accidentes, pues la vialidad no estaba diseñada para la intersección de vehículos desde cuatro puntos.

EL PROYECTO INICIAL

El proyecto original para la obra puente Tuxtepec II, contemplaba adecuaciones en el retorno, haciéndolo un espacio más familiar, pues se planeó la instalación de juegos infantiles y luminarias señaló el ex director de obras en la administración de Gustavo Pacheco Villaseñor, Héctor Santiago Domínguez.

CRUCERO FATAL

De acuerdo a datos de la Unión de Choferes 30 de Noviembre, en este crucero se registraban al menos 4 accidentes a la semana, lo que con el paso del tiempo se convirtió en un problema vial por combatir.

Por eso, desde hace tres años un grupo de taxistas comenzaron a solicitar a las autoridades competentes que se reabriera el retorno debajo del puente, logrando que hace un año y medio aproximadamente se cerrara el crucero “del seguro”.

Pero esto trajo una vez más la demanda de reabrir el retorno, pues los automovilistas deben recorrer más camino para cruzar el bulevar Benito Juárez en inmediaciones del Seguro Social.

Por lo que los taxistas, en vox del líder Luis Alfonso Reyes Sánchez, llamó a las autoridades a retomar el proyecto de apertura del retorno.

RESISTENCIA

Las opiniones de los vecinos son encontradas. Algunos vecinos que no quisieron hablar ante las cámaras, señalaron que no están de acuerdo de una reapertura ya que es un espacio muy reducido y que podría provocar un accidente; pero otros más como es el caso de Alejandro Jiménez dijo estar de acuerdo con que se abra.

Pero reabrirlo no solo es permitir el paso y ya, se tienen que hacer trabajos como alumbrado público, rehabilitación de drenaje, además de un estacionamiento, para que los vecinos puedan dejar sus vehículos, así está marcado en el proyecto de la dirección de Desarrollo Urbano, sí lo informó el Responsable del área Antonio Santos Sosa.

Se tenía planeado abrirlo en este mes de agosto, sin embargo, debido a que se cuenta con poco personal en las diversas áreas del ayuntamiento, será hasta a mediados de septiembre que se tenga listo, y con esto se logrará reducir el tráfico en esa zona importante en Tuxtepec.

