El Andador Travel & Tour´s lanza el autobús temático “Barrilbus”

-El recorrido llevará a los turistas a Santiago Matatlán, considerado como la capital mundial del mezcal.

Jorge Acevedo

Oaxaca, Oaxaca.- El turismo es una de las actividades más importantes en la región de los valles centrales, ya que cuenta con muchos atractivos para los visitantes nacionales y extranjeros que cada año visitan la ciudad de Oaxaca, para atenderlos existen algunas empresas que se dedican a dar paseos por los barrios de la capital y a ciertos municipios.

“El Andador” es una de estas empresas que se ha caracterizado por innovar en sus transportes, como ejemplo este viernes hicieron el corte de listón para poner en función el “Barrilbus”, el cual llevará a los turistas a Santiago Matatlán, considerado como la capital mundial del mezcal, el tour fue denominado “Voces del mezcal” y saldrá todos los días a las 10 de la mañana y regresará a las 5 de la tarde, el punto de partida es sobre la calle Morelos en el centro histórico.

El vehículo está diseñado a manera de un barril, los asientos también son con la misma temática, también cuenta con puertos usb y de energía para que los turistas puedan ir cargando su celular, ya que el recorrido es largo, además de que así podrán tomarse las fotos que quieran con sus dispositivos móviles.

Como invitados especiales asistieron el actor y conductor de televisión Mario Carballido y la joven activista Aleida Ruiz Sosa, luego del corte del listón, se dio un recorrido por algunas calles del centro histórico, hasta llegar a la fuente de las ocho regiones en la colonia reforma, ahí se dio una muestra de cómo será el tour, en él explican los tipos de mezcal que se producen en el estado de Oaxaca.

Mario Carballido dijo sentirse orgulloso de haber sido invitado al lanzamiento del “Barrilbus” y que este tipo de acciones ayudan a reactivar la economía de la ciudad de Oaxaca y de los municipios de la región, como el caso de Santiago Matatlán, que se distingue por la producción mezcalera, quienes han sido afectados por la pandemia, es momento de ayudarse entre todos, señaló el actor.

La unidad tiene escritos varios dichos típicos de Oaxaca como “un mezcal es justo y necesario”, “mantén la calma y chingate un mezcal”, “un mezcal para amar y otro para olvidar”, “el mezcal se toma a besos”; durante el recorrido se harán algunas dinámicas como el cubrir los ojos de los turistas, para decirles cómo se debe tomar un mezcal y poder degustar todas sus notas.

Otra dinámica es que las personas que así lo deseen podrán cantar para hacer más ameno y placentero el viaje a Santiago Matatlán, como parte del recorrido, se dará un espacio para que puedan consumir alimentos, también se visitarán palenques y se les explicará a detalle la forma en cómo se siembra y cosecha el maguey de mezcal y cómo se elabora esta bebida característica de Oaxaca.

El Andador Travel & Tour´s, cumple con las normas sanitarias de mitigación del covid, ya que los pasajeros son sanitizados y se les aplica gel al momento de subir o bajar de la unidad, además de que el uso de cubrebocas durante el recorrido es obligatorio.

