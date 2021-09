Denuncian a Edil de la Sierra Norte por desvío de recursos

-Exigen un reparto justo de recursos municipales en San Melchor Betaza.

Jose Cruz/ Daniel Avendaño

Oaxaca, Oaxaca.- Este viernes el frente de agencias municipales de la Sierra Juárez, en conferencia de prensa, acusaron al edil del municipio de San Melchor Betaza Jesús Fabián Platón, por el mal uso de las participaciones de los ramos 28 y 33, por ello interpusieron una denuncia ante la Fiscalía de Combate a la Corrupción.

Autoridades auxiliares de la agencia de Santo Tomás Lachitá, perteneciente al municipio San Melchor Betaza se reunieron en el atrio de la iglesia de San Agustín que se localiza en la calle de Armenta y López, esquina Vicente Guerrero en el centro histórico de la capital, donde exigieron una auditoría al edil quien se ha negado a otorgar los recursos que les corresponden.

Fernando Vargas Jiménez asesor de la comunidad, dijo que desde 2003 la localidad ha venido sufriendo atropellos por la mala repartición de los recursos en las agencias de este municipio de la Sierra Juárez, señaló que el actual presidente municipal no destina a las comunidades los recursos que recibe cada año.

Dieron a conocer que San Melchor Betaza, recibe anualmente alrededor de dos millones 170 mil pesos, de los cuales un total de 42 mil 332 pesos le corresponden de manera mensual a Santo Tomas Lachitá.

Ante la nula atención del edil, pidieron la intervención de la Secretaría General de Gobierno (SEGEGO), para evitar más abusos del presidente municipal y que presentarán una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción, para solicitar que se realice una auditoria e investigación para que se aclare el destino de los recursos.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario