Covid atrasa aprobación de reglamentos en Tuxtepec

-Están pendientes el reglamento de medio ambiente y el de panteones.

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- Por la pandemia del covid-19, el cabildo Tuxtepecano no ha logrado aprobar algunos reglamentos para el municipio, principalmente el de medio ambiente y el de panteones, así lo dio a conocer el Regidor de Gobernación Gaudencio López Solís.

Dijo que no solo es la pandemia, también, otro de los motivos del atraso de los reglamentos, principalmente el de medio ambiente, es que han cambiado constantemente a directores del área, y cuando logra avanzar con uno, luego lo remueven del cargo, por lo que no se ha podido llevar este reglamento al cabildo.

Explicó que lo que se necesita es que el reglamento se apoye de leyes estatales y de dependencias federales, pero aterrizándolo a las necesidades de Tuxtepec, tomando en cuenta las empresas que hay y las características de la región; actualmente se tiene un boceto del reglamento y en próximos días se sentarán otras áreas relacionadas para hacerle los ajustes y así contar ya con este reglamento.

Otro de los reglamentos, es el de panteones el cual se va a ajustar a las necesidades y actividades de la jefatura, ya que actualmente había una regiduría, posteriormente una dirección y ahora solo es una jefatura, por lo que hay algunos vacíos en las actividades, por lo que van a a adaptar a las necesidades del municipio.

Estos dos reglamentos han estado parados desde hace dos años, sin embargo, buscan que próximamente lleguen al cabildo y así darle una solución

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario