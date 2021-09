Tuxtepecanos exigen orden en obra estatal de agua en el centro de la ciudad

-En una reunión, representantes de distintos sectores de la sociedad demandaron al gobierno del estado una mejor logística pues la ciudad es un caos

Dora Timoteo



Tuxtepec, Oaxaca.- Tras una reunión que sostuvieron algunos sectores de la sociedad, pidieron a los responsables de la obra estatal, que agilicen los trabajos, pero sobre todo que haya un orden, ya que esto está provocando un caos en el centro de la ciudad.



En la reunión estuvieron representantes del gobierno estatal, comerciantes, abogados, doctores, taxistas, así como ciudadanos que pedían a los responsables de la obra, que haya control, una programación adecuada en los trabajos y con esto, evitar el tráfico, pero sobre todo que quienes van a realizar sus compras y no conocen de los trabajos, no se enfrenten a un problema vial.



El Presidente de la Cámara Nacional de Comercio (canaco) Delegación Tuxtepec, Jorge Osorio, dijo que les explicaron a los responsables de la obra, lo que sufren para moverse en el centro de la ciudad, luego de que varios puntos en las avenidas principales están cerrados.



La molestia de la población ha sido constante, primero al cierre de calles, posteriormente porque en algunos puntos no había señalamientos y esto ocasionaba accidentes, pero lo peor ha sido en la temporada de lluvias, que debido a algunos tramos que se quedaron sin concreto especialmente en las esquinas, provocó accidentes, y lo que orilló a las autoridades a cerrarlos con escombro, que después será removido.



Esta reunión fue la primera, sin embargo se espera una más en próximos días en donde también estén las autoridades municipales, como el Director de Obras Alfonso Clara Ortela, de Agua potable Carlos Camarillo y el mismo Presidente Municipal Noé Ramírez Chávez.



