Tras 8 años de lucha, reinstalan a docentes del CONALEP plantel Puerto Escondido

-En 2013 despidieron a 6 docentes de manera injustificada, este viernes se informó que ganaron el juicio



Mario Romero



Oaxaca, Oaxaca.- Luego de ocho años de juicio, la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA), determinó y ordenó la reinstalación de seis docentes que fueron despedidos en agosto de 2013 del plantel CONALEP 158 de Puerto Escondido, los docentes señalaron que fueron despedidos de manera injustificada.



Luego de que les dio a conocer esta información, los docentes dieron una conferencia de prensa, en la que dieron a conocer la resolución y comentaron algunas de sus vivencias durante estos ochos años, en los que tuvieron que buscar la manera de generar ingresos para mantener a sus familias.



El resolutivo establece el reconocimiento de la relación laboral por tiempo indeterminado, antigüedad laborar desde el primer día laborado y todos los derechos, inscripción al ISSSTE, FOVISSSTE y SAT, pago de aguinaldo, vacaciones y prima vacacional, carga horaria de 20 horas a la semana, pago de salarios caídos, gozar de todas las prestaciones del contrato colectivo de trabajo, reinstalación como profesores en el plantel 158 del CONALEP con sede en Puerto Escondido.



Asimismo indicaron que el despido se dio cuando los trabajadores se unieron a las filas del Sindicato Independiente de Trabajadores Académicos del Conalep (SITAC), acto que no tenía ninguna validez legal, es por ello que al argumentar esto, la JLCA falló a favor de ellos ordenando su reinstalación.

