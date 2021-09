Transportistas de Juquila se manifiestan y queman documentos en SEMOVI

-Luego de la protesta en la dependencia instalaron un bloqueo sobre la avenida Símbolos Patrios.

José Cruz

Oaxaca, Oaxaca.- Transportistas de la zona chatina de Santa Catarina Juquila, se manifestaron en las oficinas de la Secretaría de Movilidad (SEMOVI), en dónde quemaron documentos y rociaron el producto de los extintores, debido a que no se encontraba el titular de la dependencia Arturo López Sorroza.

Luego de esto los transportistas instalaron un bloqueo en la avenida Símbolos Patrios, ahí quemaron llantas, su protesta dijeron, es por el incumplimiento en la entrega de concesiones, a pesar de que en reiteradas ocasiones el Gobernador Alejandro Murat ha dicho que existe una veda para el otorgamiento de nuevas concesiones.

El bloqueo y quema de llantas sobre la avenida, provocó un caos vial considerable, por lo que los automovilistas tuvieron que buscar rutas alternas para evitar el bloqueo, asimismo es importante mencionar que sobre esa misma arteria se están realizando los trabajos de ampliación, lo que también hizo más complicada la circulación en esa zona de la capital.

