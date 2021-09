Solicita Segego declaratoria de emergencia para 46 municipios en Oaxaca

-El Secretario General de Gobierno solicitó a la Coordinadora Nacional de Protección Civil la declaratoria de emergencia para 46 municipios afectados por la onda tropical 23 y 24

Tlalixtac de Cabrera, Oax. 29 de agosto de 2021. El Gobierno del Estado de Oaxaca, a través del secretario general de Gobierno (Segego), Francisco Javier García López, con fundamento en los términos que establece el artículo 34 Fracción XI y XII de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, solicitó a la coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velásquez Alzúa, la declaratoria de emergencia para 46 municipios afectados por la onda tropical 23 y 24.Lo anterior, derivado de las lluvias severas, inundación pluvial y fluvial ocurridas del 23 al 25 de agosto, fenómenos naturales que ocasionaron situación de emergencia.

Es por ello que en términos de lo dispuesto en los artículos 11 y 12 del acuerdo que establece los lineamientos del “Programa para la Atención de Emergencias por Amenazas Naturales” y con el propósito de acceder a los recursos para la intervención y atención oportuna a las afectaciones, el titular de la Segego, Francisco Javier García López, solicitó la declaratoria de emergencia para los municipios: Huautla de Jiménez, Huautepec, Ixtlán de Juárez, Natividad, San Andrés Huaxpaltepec, San Andrés Solaga.

Así como de San Andrés Teotilálpam, San Felipe Usila, San Ildefonso Villa Alta, San Juan Bautista Valle Nacional, San Juan Chicomezuchil, San Juan Lachao, San Juan Lalana, San Juan Petlapa, San Juan Yaeé, San Juan Yatzona, San Miguel Quetzaltepec.Además de San Miguel Yotao, San Pedro Yareni, San Pedro Yolox, Santa María Chimalapa, Santa Cruz Acatepec, Santa María Jacatepec, Santa María Temaxcalapa, Santiago Camotlán, Santiago Comaltepec, Santiago Lalopa, Santo Domingo Roayaga, Santos Reyes Nopala, San Juan Coatzóspam, San Juan Comaltepec, San Lucas Ojitlán, San Pedro Teutila, Teotitlán de Flores Magón, San Lorenzo, San Pedro Mixtepec.

Y de Pluma Hidalgo, San Juan Bautista Tlacoatzintepec, Santiago Atitlán, Santiago Xiacuí, San Miguel Amatlán, San Pedro Ocotopec, Villa Sola de Vega, Matías Romero, San Pedro Sochiápam y de San Jerónimo TecóatlEn ese sentido, el Secretario General de Gobierno refrendó el compromiso del Gobierno del Estado de Oaxaca para observar y cumplir con los lineamientos y disposiciones aplicables para acceder al programa.

“Por instrucciones del gobernador Alejandro Murat Hinojosa, he solicitado a la Coordinadora Nacional de Protección Civil, la declaratoria de emergencia para 46 municipios que fueron afectados por las lluvias severas, derivadas de la onda tropical 23 y 24”, señaló.

También destacó el compromiso del mandatario estatal, Alejandro Murat Hinojosa, por atender a la población afectada.

“Quiero decirles a las familias oaxaqueñas que fueron afectadas por las inundaciones y lluvias severas que no están solas, el compromiso del Gobernador es atender a las poblaciones que sufrieron afectaciones, esto nos impulsa a trabajar en una estrecha coordinación con el Gobierno Federal, para brindar la atención oportuna y regrese la tranquilidad a las y los oaxaqueños”, refirió García López.

Asimismo, el Secretario General de Gobierno designó al coordinador estatal de Protección Civil, Óscar Valencia García, como enlace directo para el puntual seguimiento a la emisión de la Declaratoria de Emergencia.

