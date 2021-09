Secretaría de las Mujeres de Oaxaca llama a denunciar cualquier acto de violencia contra mujeres adultas mayores

-La dependencia pide valorar la experiencia y sabiduría de las adultas mayores.

De la redacción

Oaxaca de Juárez, Oax. 28 de agosto de 2021.- En el marco del Día Internacional de las Personas Adultas Mayores, la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca (SMO), exhorta a las nuevas generaciones a valorar su experiencia y sabiduría, así como a denunciar cualquier acto de violencia o discriminación en su contra, principalmente la que padecen mujeres en senectud que en contexto de pandemia, ante confinamiento y estereotipos de género, han visto vulnerados sus derechos humanos.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social, la violencia contra personas mayores durante la contingencia por el COVID-19 incrementó en un 30%. Datos de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2016 (ENDIREH) señalan que el 17.3% de las mujeres de 60 años o más sufrió algún tipo de violencia, de estas el 15.2% experimentó violencia emocional, 6.3% violencia económica y 1.2% violencia física.

La SMO también se pronunció para que como sociedad tomemos conciencia de que el proceso de envejecimiento es vivido de manera diferenciada entre mujeres y hombres. El ser mujer en la vejez, además de tener distinciones biológicas, profundiza las diferencias y condiciones de vulnerabilidad física, económica, social y cultural existentes a lo largo de la vida.

Históricamente en el sistema patriarcal muchas mujeres se han visto impedidas de tener trabajos formales con prestaciones y condiciones para el retiro, ocasionando que al llegar a su vejez se encuentren en una situación económica más vulnerable que los hombres.

La ONU considera que en 2025 la población mundial de las personas de 60 años o más será el doble que en 1995, y se prevé que los malos tratos aumentarán dado que en muchos países el envejecimiento de la población es muy acelerado.

