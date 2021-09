Pide INE actualizar credenciales con terminación 2019, 2020 y 2021

-Las 2021 vencerán este año, por lo tanto también es importante actualizarlas.

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- El Vocal del Registro Federal de Electores del INE en la Cuenca del Papaloapan, Roberto Granillo Ayala, hizo un llamado a los ciudadanos a actualizar su credencial ya sea con terminación 2019, 2020 y las del 2021, ya que éstas últimas también van a vencer este año.

Señaló que desde el pasado 2 de agosto están realizando todos los trámites, por lo que es necesario que los ciudadanos actualicen estas identificaciones con ter minación 2019, 2020 y 2021, ya que las dos primeras ya están dadas de baja.

Dijo que para actualizar las identificaciones con terminación 2021 ya se pueden acudir a hacer el trámite y en este caso sería un reemplazo ya que está por vencer el 31 de diciembre y a partir del 1 de enero ya no estará vigente.

Al día, puntualizó que cada estación atiende a unas 55 personas citadas, sumando poco más de 250 las atenciones que realizan de manera diaria en el módulo del INE, entre trámites y entrega de credenciales.

Para realizar cualquier tipo de trámite, es necesario hacer una cita y sea a través de la página del INE o bien vía telefónica, ya que no están atendiendo sin ésta; además pidió a los ciudadanos tener paciencia debido a que por la demanda que tienen por el momento las citas están agotadas.

Cuando acude un ciudadano, además de las medidas como la sana distancia, la aplicación del gel, es importante el uso obligatorio del cubrebocas por parte de los ciudadanos.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario