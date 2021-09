Pactan diputados y ediles desarrollo de municipios de Oaxaca

San Raymundo Jalpan, Oax. 2 de septiembre de 2021.- Integrantes de la LXIV Legislatura del Congreso de Oaxaca y presidentes municipales, electos y en funciones, pactaron trabajar para garantizar el desarrollo integral de los municipios de Oaxaca.

Durante un encuentro con más de 20 autoridades municipales electas y en funciones, desarrollado en la Sala de Expresidentes de la Cámara de Diputadas y Diputados locales, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Fredie Delfín Avendaño, ratificó la disposición del Poder Legislativo para trabajar por el beneficio de los y las oaxaqueñas.

“Este congreso va a coadyuvar en los temas que requieran para poder dirigir un buen gobierno en beneficio de la población. Analizaremos, de ser necesario las reformas, adecuaciones o cambios a distintos ordenamientos para dejar precedentes importantes, y así reforzar el trabajo que deben dar resultados a las personas habitantes de los municipios”, dijo.

Asimismo, planteó a los y las ediles electas que más allá de banderas políticas, las nuevas autoridades deben enfocarse a la construcción de grandes acuerdos que repercutan en beneficios en el desarrollo social y económico de sus demarcaciones.

También, el presidente de la Mesa Directiva del Congreso, Arsenio Lorenzo Mejía García, se sumó al compromiso de abonar y empezar a trabajar en temas pendientes que garanticen el debido actuar de los gobiernos municipales.

Reconoció que la LXIV Legislatura cuenta con la capacidad de avanzar, dictaminar y aprobar diversos temas, y también para encaminar y preparar las iniciativas necesarias durante el último Periodo Ordinario de Sesiones y se analicen en las comisiones que integre la 65 Legislatura.

Encabezados por el edil electo de Oaxaca de Juárez, Francisco Martínez Neri, el Grupo Metropolitano de Presidentes municipales posicionó el objetivo del encuentro, el cual busca la materialización de la Ley de Coordinación para el Desarrollo Metropolitano Sustentable del Estado de Oaxaca.

“Es necesario que al amparo de esta ley, dejemos el precedente necesario que permita resolver dificultades de carácter común y concurrentes en los municipios conurbados de Oaxaca, como el problema del agua, la basura, la contaminación de los ríos, las vialidades, la educación y la salud”, detalló.

En el encuentro se entregó a los titulares de los órganos de Gobierno del Poder Legislativo, el documento constitutivo de la agrupación de autoridades municipales, conformada por ediles electos y en funciones de Oaxaca de Juárez, San Sebastián Tutla, Tlacolula, Villa de Zaachila, San Bartolo Coyotepec, Santa María Coyotepec, San Raymundo Jalpan, San Jacinto Amilpas, Trinidad Zaachila, San Pablo Etla, Villa de Etla entre otros.

