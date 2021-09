Necesaria una reestructuración del PAN: Aspirante a la dirigencia nacional

-La aspirante visitó el estado de Oaxaca para solicitar firmas y poder participar en busca de la dirigencia.

De la Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- La Aspirante a la Dirigencia Nacional del Partido Acción Nacional (PAN) Adriana Dávila, en su visita al estado de Oaxaca, señaló que es necesaria una reestructuración y una renovación democrática, para fortalecerse.

Dijo que el partido puede solo si se fortalece y prueba de esto es que perdió además presencia en muchos lugares, y citó algunos como ejemplos como el estado de Oaxaca, en donde luego de ser la segunda fuerza política pasó a ser el 4° o 5° lugar y disminuyó su posibilidad de voto.

Estas declaraciones fueron en el marco de su visita al estado de Oaxaca, en donde dio conocer que está visitando el país para recabar firmas entre la militancia para que pueda avalar su participación en la elección de la dirigencia nacional.

Tiene hasta el 14 de septiembre para juntar 27 mil firmas de militantes, ya que es en el mes de octubre cuando se realicen las elecciones.

Debido a que está recabando las firmas, no se permiten dar a conocer propuestas, ya que será durante la campaña cuando se den a conocer estas propuestas.

La aspirante a la Dirigencia nacional ha sido diputada federal en dos ocasiones, ha sido senadora de la República y en dos ocasiones candidata a la Gubernatura de de Tlaxcala, entre otros cargos más en el gobierno federal.

