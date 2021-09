Mujeres acusan a Uriel Díaz Caballero de machista y de cometer violencia de género

-Señalaron que a las mujeres se les dirige con insultos y que de “pendejas” no las baja



Mario Romero



Oaxaca, Oaxaca.- Continúan las protestas en contra del Presidente del Partido Unidad Popular (PUP) Uriel Díaz Caballero, ahora fueron mujeres militante de este instituto político, quienes lo señalaron de ser machista y de no querer que se lleve a cabo la asamblea para la renovación de la dirigencia.



Fue este jueves frente a las instalaciones de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), en dónde dieron una conferencia de prensa para denunciar a Díaz Caballero, la Secretaria de Alianzas Estratégicas del PUP Carmen Rodríguez Martínez, señaló que el dirigente del partido se alió con el líder del MULT Rogelio Pensamiento, para continuar en el cargo.



Sobre ese tema la hermana de Heriberto Pazos Ortiz, Magda Pazos Ortiz, dijo que va a defender el partido que fundó su hermano y señaló de manera directa a Rogelio Pensamiento de ser uno de los presuntos responsables del asesinato del líder social ocurrido el 23 de octubre de 2010.



Rodríguez Martínez agregó que a pesar de ser miembro de la dirigencia del partido no la toman en cuenta para reuniones y actividades, además refirió que Uriel Díaz Caballero se dirige a ella con insultos, esta versión fue respaldada por Magda Pazos, quien señaló que el presidente del PUP se conduce de esa manera.

