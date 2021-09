Lamentable que se quiera desechar iniciativa de reducción de presupuesto a partidos políticos: Laura Estrada

-La congresista cuestionó a los diputados y diputadas de MORENA, ya que algunos se oponen a esta medida



Jorge Acevedo



San Raymundo Jalpan, Oaxaca.- La Diputada Local de MORENA por el distrito 02 con cabecera en Tuxtepec Laura Estrada Mauro, señaló que es lamentable que se quiera desechar la iniciativa del Presidente López Obrador de reducir el presupuesto a los partidos políticos, al hacer uso de la tribuna cuestionó a sus compañeros de bancada si en verdad son o no de MORENA.



Así lo expresó desde la máxima tribuna del estado: “Es por ello que lamento profundamente que el día de hoy, se tenga un dictamen en primera lectura que pretenda desechar una de las promesas de campaña y de partido y sobre todo una instrucción clara de nuestro presidente, preguntémonos, ¿Somos o no del movimiento de regeneración nacional?”



Además hizo un llamado a los integrantes de la legislatura local para que actúen como defensores de sus principios y compromisos, a no dar la espalda al proyecto de nación del Presidente Andrés Manuel López Obrador, es por ello que se debe votar por el sí a la reducción del financiamiento a los partidos políticos.



Asimismo indicó que tienen la oportunidad histórica de cumplir con MORENA con quienes han depositado su confianza en ellos, por lo que deben poner el ejemplo y ser congruentes con los principios y mandatos del partido, agregó que no en estos tiempos de crisis y de pandemia que los recursos públicos se destinen a los partidos políticos, en lugar de ayudar a la ciudadanía.



Finalmente mencionó que MORENA demostró en el pasado proceso electoral, que se pueden hacer campañas con pocos recursos, que no es con el “derroche” del recurso público para convencer al electorado, sino con propuestas claras y compromisos serios.

