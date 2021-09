Fiscal General toma protesta a nuevas Vicefiscales Regionales del Istmo y la Mixteca

Oaxaca de Juárez, Oax., 28 de agosto de 2021.- De conformidad con las atribuciones que marca la Ley y como parte del proceso de reestructuración Institucional, el Fiscal General, Arturo Peimbert Calvo, tomó protesta este sábado 28 de agosto de 2021 a Liliana del Carmen Baroja Martínez e Hilda Cabrera Domínguez como Vicefiscal Regional del Istmo y de la Mixteca de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), respectivamente.

Durante el acto protocolario, Peimbert Calvo exhortó a ambas funcionarias a conducirse bajo los principios de responsabilidad, probidad y profesionalismo, a fin de fortalecer el sistema estatal de procuración de justicia.

En el trabajo de procuración de Justicia que realiza la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, las regiones de la Mixteca y el Istmo de Tehuantepec son prioritarias y estratégicas por las actividades económicas de trascendencia nacional que se realizan en estas zonas, además de la situación geográfica en que están situadas.

El Fiscal General del Estado de Oaxaca, Arturo Peimbert Calvo, fue tajante al señalar que el trabajo que ahora desempeñarán las Vicefiscales, debe ser orientado a la protección de la víctima y la persecución de la justicia, además que su desempeño es clave para que la Institución se aleje de viejos vicios del pasado que han dañado el tejido social del estado.

“Estos nombramientos tienen el firme objetivo de darle continuidad al proceso de fortalecimiento Institucional, así como de las tareas de investigación y procuración de justicia prioritarias para la atención de víctimas de delitos y con ello entregar resultados en favor de las y los oaxaqueños”, aseveró Peimbert Calvo.

Cabe señalar que Liliana del Carmen Baroja Martínez se había desempeñado anteriormente como Directora de Control de Fiscalías de la Vicefiscalía General Zona Centro, en tanto que Hilda Cabrera Domínguez fungió como Directora del Centro de Orientación, Denuncia y Determinación Inmediata de la FGEO.

Con estas acciones, la Fiscalía General reafirma su compromiso de procurar justicia y ser una institución eficiente, que brinda resultados en beneficio de la sociedad.

