Falla de nuevo el servicio de recolección de basura en Tuxtepec

-Algunas colonias tienen casi una semana sin servicio y la justificación de la autoridad son las intensas lluvias, casos de covid entre los trabajadores y falta de personal; piden a la ciudadanía mantener la basura en casa.

-Tuxtepec producen unas 200 toneladas de basura cada día

Ángel Camarena

Tuxtepec, Oaxaca. – Una vez más, en medio de la contingencia de covid, el servicio de recolección de basura en Tuxtepec volvió a fallar y a casi una semana de no contar con éste, las colonias se llenan de basura y en algunos puntos se crean hasta tiraderos.

El director de Servicios Básicos, Jesús Santo Sosa, señaló que entre los motivos por los que se detuvo el servicio en algunas rutas es la falta de personal, pues se detectaron al menos siete casos positivos de covid, lo que obliga al resguardo de los enfermos y personas que tuvieron contacto con ellos.

A esta ausencia se suma la falta de 20 integrantes de la plantilla laboral que siguen de resguardo por ser población vulnerable, pues recordó que en medio de la contingencia los trabajadores de esta área se exponen a un alto riesgo de contagio ante los desechos de los ciudadanos, que incluye la de enfermos de covid, pues no toda la población marca los desechos que son de mayor peligro.

Aunado a esta situación, el director justificó que el servicio también se detuvo en algunas zonas por las inundaciones de las calles tras las lluvias.

Sin embargo, a una semana del torrencial, sigue sin restablecerse la recolección.

La basura en las calles, también responsabilidad de la ciudadanía, fue justamente lo que ocasionó las inundaciones en varias calles, un ejemplo fue en la zona del mercado Ricardo Flores Magón, que a pesar de una reciente obra de drenaje pluvial las coladeras se taparon por el exceso de basura.

Pero los residuos en la vía pública, fuera de sus bolsas, dijo que también es responsabilidad de los recolectores de plástico, cartón, vidrio y aluminio, que no cierran las bolsas o no recogen otros residuos que se salen al hurgar en las bolsas.

Tras lo expuesto y sus justificaciones, la autoridad municipal no ofreció una fecha precisa para que el servicio se restablezca, por lo que pide a la población paciencia. Y mientras los ciudadanos deben mantener la basura en casa.

