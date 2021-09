Durante pandemia, incrementa 85% trámite de Cesión de Derechos en la región de la Cuenca: CORETURO

-Señalan que la mayoría de estas personas son adultos mayores que se han preocupado por la pandemia, y buscan tener su documentación en orden ante cualquier situación.

Alex Morales

Tuxtepec, Oaxaca.- Con la llegada de la tercera ola de la pandemia a Tuxtepec, en la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la tierra Urbana del Estado de Oaxaca (CORETURO) los servicios de “Cesión de Derechos” se ha incrementado hasta en un 85% en las últimas semanas, así lo dio a conocer Rosa Isela Saldaña Rojas, Delegada Regional de esta Instancia estatal en la región de la Cuenca.

Y es que esta situación se ha derivado de la misma situación de salud que prevalece en la región, por lo que asegura que la mayoría de los casos se tratan de personas adultas, que han manifestado su preocupación de no dejar sus posesiones en regla.

Por lo que aseguró Rosy Saldaña que a través de citas se les ha estado facilitando los trámites a estas personas y así, disminuir cualquier riesgo de contagios a quienes se consideran más vulnerables y es por eso que en algunas ocasiones, se ha estado atendiendo de manera domiciliaria para agilizar los trámites y tratando de proteger a estas personas, que pretenden dejar su documentación en regla ante cualquier riesgo de salud.

Reconoció que si ha habido interés de las personas en realizar estos trámites, por lo que tratan de agilizar la documentación para que cuente con la firma y poder autorizado del propio donador, ya que los constantes movimientos para que se pueda lograr este tramite, será a cargo del que resulte beneficiario de las posiciones prediales.

Por otro lado, comentó que se sigue trabajando en las colonias para la Regularización de sus predios donde ya se empieza a tener resultados pues aseguró que tan sólo en la colonia Catarino Torres Pereda, se entregará en los próximos días alrededor de 450 certificados de posesión tan solo en se lugar, así también explicó que este mismo ejercicio ya se ha estado realizando en otras colonias y municipios de la cuenca.

Reconoció que en el municipio de Tuxtepec, existen varias colonias en la misma situación sin embargo, dijo que no se cuenta con un número específico de predios irregulares ya que en muchos de estos casos las personas prefieren asesorarse con algún notario público para validar sus documento de manera oficial.

