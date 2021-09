Continúa el IEEPO con entrega de mobiliario y equipo a escuelas de nivel básico

-Este lunes 30 de agosto el regreso a clases será seguro y con el cuidado de la salud y la vida, afirmó en Huitzo el director general, Francisco Ángel Villarreal

San Pablo Huitzo, Oax., 29 de agosto de 2021.– “El gobernador Alejandro Murat Hinojosa está convencido de que la única forma de transformar a la sociedad es a través de la educación, motor de movilidad social y garantía de que niñas y niños tengan un mejor futuro”, afirmó el director general del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), Francisco Ángel Villarreal, al entregar en San Pablo Huitzo, mobiliario y equipo.

En atención a una solicitud del presidente municipal electo Farid Acevedo López y su cabildo, se distribuyeron en esta comunidad de los Valles Centrales, equipos de cómputo, impresoras, lotes de sillas, mesas, pizarrones, libreros, escritorios, bocinas, paquetes de material de aseo, deportivo y de oficina, para ocho planteles, en beneficio de mil 112 alumnos y 65 docentes, con una inversión aproximada a los 800 mil pesos.

Durante su intervención en el evento de entrega de los apoyos, el Director General del IEEPO puntualizó que en la entidad se han ejercido más de 249 millones de pesos en atención a cerca de 3 mil 500 escuelas, en beneficio de más de 400 mil alumnos, así como 17 mil 200 maestras y maestros de las ocho regiones, quienes cuando consideren el momento seguro para el regreso presencial a clases contarán con aulas mejor equipadas.

En presencia del edil electo y representantes de la comunidad escolar, sobre el regreso a clases en el ciclo escolar 2021-2022 que inicia formalmente este lunes 30 de agosto, comentó que la prioridad seguirá siendo el cuidado de la salud y la vida; además de que se respetará el consenso entre el magisterio, madres, padres de familia, tutores, autoridades municipales y los propios estudiantes. Será a través de un proceso consensuado, seguro, gradual, escalonado, mixto, acorde a las circunstancias propias de cada comunidad por la cosmovisión y pluriculturalidad que distingue a Oaxaca y con apego a los protocolos sanitarios establecidos y las nueve acciones de salud, limpieza e higiene recomendadas por la Secretaría de Educación Pública (SEP), apuntó.

En entrevista, docentes, directivos y madres y padres de familia de escuelas beneficiadas reconocieron la atención del director general del IEEPO para la dotación del mobiliario y equipo nuevo; entre ellas, la directora del Jardín de Niños Jean Piaget, Edith Yesenia Santiago López, quien señaló que uno de los proyectos que se hará realidad es un Aula de Cómputo.

Por su parte, Gastón Sosa Meza, presidente del Comité de Padres de Familia de la Escuela Primaria Sor Juana Inés de la Cruz y el director del plantel, Eloy Jiménez Ojeda, expresaron que los apoyos serán utilizados en su momento y permitirán fortalecer las actividades académicas, mejorar las condiciones y atención de las y los alumnos.

