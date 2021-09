A partir de este lunes, aplicarán segunda dosis de SINOVAC a jóvenes de 18 a 39 años Tuxtepec

-La vacuna es la Sinovac, y se estuvo aplicando a finales del mes de julio.

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- Durante los días lunes, martes y miércoles se aplicará la segunda dosis de los jóvenes de los 18 a 29 años y de los 30 a los 39 años, quienes recibieron la primera dosis de la sinovac a finales del mes de julio.

Habrá dos módulos en el municipio de Tuxtepec, uno en el CBTis 107 en donde durante estos días se a vacunará a los habitantes de las comunidades, empezando a partir de las 8 de la mañana. En lo que respecta al Tecnológico de Tuxtepec se estará aplicando la vacuna a partir de las 8 de la mañana para los habitantes de las colonias del municipio.

Pero además esta segunda dosis es para las mujeres embarazadas y adultos mayores que se aplicaron la Sinovac.

Los ciudadanos que acudan deben de presentar su identificación oficial, así como el comprobante de vacunación de la primera dosis, además se pide llevar una copia.

Para los adultos de los 40 a los 49 años que recibieron la primera dosis de Astra Zeneca , aun no hay fecha para su segunda dosis a pesar de que a ellos se les aplicó la primera dosis mediados del mes de julio.

En el municipio de San José Chiltepec también estarán aplicando esta dosis en el salón bicentenario.

