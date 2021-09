Vecinos, avalan suspensión de obra en Símbolos Patrios

-Señalan que el proyecto privilegia a automovilistas sobre peatones y ciclistas

José Cruz

Oaxaca, Oaxaca.- Vecinos de la avenida Símbolos Patrios y algunos colectivos, vieron de buena manera la resolución del Juez de Distrito, en la que se suspende de manera provisional la obra de ampliación de la avenida, esto luego de varias denuncias que se presentaron ante la autoridad competente.

Señalaron que en el proyecto no se contempla la construcción de banquetas, haciendo a un lado a los peatones y poniendo por encima a los automovilistas, asimismo dieron a conocer que no se están considerando pasos a desnivel, tampoco ciclovías y mucho menos arbolado urbano, a pesar que el titular de SINFRA dijo que se plantarán alrededor de mil 600 árboles.

Otro dato que resaltaron es que al no haber arbolado, las viviendas y negocios que están a la orilla de la vialidad, podrían resultar afectadas en caso de presentarse un accidente vial, además de que al no haber árboles no puede haber sustentabilidad no captación de aguas pluviales.

Es importante recordar que el lunes por la tarde empezó a circular información con relación a que un Juez de Distrito del Poder Judicial de la Federación, concedió la suspensión provisional de la obra en la avenida Símbolos Patrios, dicha suspensión es para que la autoridad responsable en el ámbito de sus atribuciones, se ordene la detención del derribe del arbolado ubicado sobre esa arteria.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario