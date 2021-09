Trabajadores inician paro de brazos caídos en Hotel Victoria y Misión de los Ángeles de Oaxaca

-Denuncian que les quieren pagar menos días al mes, a pesar de que han registrado ocupación al 100 por ciento.

José Cruz

Oaxaca, Oaxaca.- Trabajadores del Hotel Victoria de la ciudad de Oaxaca, realizan un paro de brazos caídos y se manifiestan en el acceso, para denunciar que desde el inicio de la pandemia han laborado varios días de manera solidaria, con el fin de no perder sus empleos, además de en lugar de aumentarles los días de pago, van disminuyendo.

Oscar López, quien labora en el Hotel Victoria, mencionó que luego cuando la entidad estaba en semáforo verde y empezó a incrementarse el número de huéspedes, les estaban pagando 21 días al mes y el resto eran de labor solidaria, ya que así lo habían acordado, sin embargo ahora solo les quieren pagar once días al mes, es decir, menos de una quincena.

En el hotel laboran 120 trabajadores, de los cuáles 70 son sindicalizados, Oscar López dijo que algunos trabajadores de confianza han renunciado por la reducción del pago, asimismo indicó que el sindicato al que pertenecen también mantiene un paro de brazos caídos en el Hotel Misión de los Ángeles.

Agregó que en el caso del Hotel Victoria, algunos días la ocupación ha sido del 100 por ciento, además de que el trabajo no ha disminuido, por ello se les hace injusto que les quieran pagar menos días, aunque reconoció que como en todo negocio hay temporadas altas y bajas, es por ello que ante la postura de la parte patronal de pagarle menos días, es que decidieron manifestarse de esta manera.

Es importante recordar que cuando inició la pandemia, los trabajadores del Hotel Victoria acordaron con la parte patronal cobrar la mitad de su sueldo a cambio de conservar sus empleos.

