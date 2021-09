TEPJF echó abajo solicitud de PANAL para recuento de votos en Valle Nacional; elección sigue a favor de PVEM

-Sala Xalapa calificó de inoperantes e infundados los agravios presentados por el Partido Nueva Alianza

Alex Morales

Valle Nacional, Oaxaca.- El Tribunal Federal del Instituto Nacional Electoral de la sala Xalapa, falló a favor del candidato del Partido Verde Ecologista de México en el municipio de Valle Nacional al norte del Estado de Oaxaca, Marcelo Santos Meneses tras calificar como improbable el derecho de impugnación del candidato del Partido Nueva Alianza Elso Pérez Sánchez, quien en su momento denunciara una serie de irregularidades durante el proceso electoral el pasado mes de Junio.

Refirió el Tribunal de Jalapa que es improcedente la decisión que presentara el partido Turquesa, pues al igual que el Tribunal Estatal Electoral del Estado de Oaxaca (TEEO) consideraron que era inoperante e infundada la petición del recuento de los votos, que en su momento exigieran los inconformes.

Señalan que para que el recuento se realizará, se debió registrar un empate técnico con misma cantidad de votos o que la diferencia fuera minima, sin embargo aseguran que no es el caso de ese municipio cuenqueño, por lo que consideraron improcedente dicha solicitud de parte del PANAL.

Hasta el momento el ex candidato de Nueva Alianza, no ha informado su postura sobre esta decisión y se desconoce si apelará a este fallo o aceptará el triunfo de quien fuera su contrincante en las pasada elecciones.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario