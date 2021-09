Sigue EN VIVO la sesión del Congreso de Oaxaca por TVBUS

-Este miércoles los legisladores sesionan en la sede del congreso del estado

Sigue EN VIVO la sesión del Congreso de Oaxaca, que realizan los diputados este miércoles 01 de Septiembre de 2021.

