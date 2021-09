Se aplicaron 39 mil 500 segundas dosis de Sinovac en Tuxtepec

-Con esta segunda dosis, gran parte de la población ya se vacunó contra el covid.

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- Durante esta jornada de vacunación contra el covid-19, se aplicarán en el municipio de Tuxtepec 39, 500 dosis, que fueron las personas que a finales del mes de julio se vacunaron contra esta enfermedad.

Personal de Bienestar, informó que para esta jornada que inició el pasado lunes y termina este miércoles se tiene contemplada aplicar en Tuxtepec estas dosis de Sinovac, que son el resultado de la jornada que empezó el 26 de julio pero por la demanda que se tenía se amplió.

En esta jornada, la vacunación de la dosis Sinovac no solo es para los jóvenes de los 18 a los 39 años, si no para todos aquellos que por diversos motivos no se habían puesto la primera dosis, por lo tanto aprovecharon.

Con esta jornada, la población de los 18 a los 39 años, así como los adultos de los 50 en adelante, así como los maestros, cuentan ya con su vacuna, quedando pendiente solo los adultos de los 40 a los 49 años, a quienes se les aplicó la primera dosis de AstraZeneca a mediados de julio.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario