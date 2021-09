Propone Francisco Martínez Neri modificar Ley Orgánica Municipal

-Pide que las autoridades electas sean las encargadas de elaborar la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos, que ejercerán en su primer año de administración

Jorge Acevedo

Oaxaca, Oaxaca.- El Presidente Municipal Electo de Oaxaca de Juárez Francisco Martínez Neri, se reunió este lunes con legisladores locales, con el objetivo de impulsar una reforma a la Ley Orgánica Municipal del estado, para que sean las autoridades municipales electas y no las que están en funciones quienes sean los encargados de elaborar la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos.

Y es que en la actualidad el Presidente Municipal en funciones es quién se encarga de elaborar la Ley de ingresos y el Presupuesto de egresos que habrá de ejercer la autoridad municipal entrante, es por ello que Martínez Neri afirmó que esta reforma ayudará a que las autoridades electas puedan ejercer los recursos públicos de acuerdo a sus proyectos e iniciativas.

Agregó que también presentará otras iniciativas que ayuden a las autoridades municipales electas a ejercer de menor manera los recursos públicos que habrán de manejar en cuanto asuman sus cargos, además otra de las iniciativas es reactivar el fondo metropolitano para generar proyectos y acciones en beneficio de lis municipios Del Valle de Etla y de la zona conurbada de Oaxaca de Juárez.

Por su parte el Presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) Fredie Delfín Avendaño comentó qué hay tiempo para poder aprobar esta reforma, para ello es que tuvieron este acercamiento con el edil electo de Oaxaca de Juárez y con otros presidentes municipales, asimismo indicó que se llevarán cabo varias mesas de trabajo en las que se abordarán estos temas.

