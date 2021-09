La Cuenca, segundo lugar en el estado con casos de dengue

-Son ya 73 casos confirmados y 289 probables.

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- El panorama epidemiológico de dengue, en lo que va de este 2021 suman en la región de la Cuenca del Papaloapan 73 casos confirmados, así como 289 probables, y 81 casos negativos, cifras hasta el corte de este 19 de agosto, posicionando a la región en el segundo lugar a nivel estatal, seguida por los Valles Centrales.

Del total de casos confirmados, 29 DNG (dengue no grave) y 44 identificados como DCSA y DG (Dengue con signos de Alarma y Dengue Grave), 66 están concentrados en el municipio de Tuxtpec y solo 3 están en Loma Bonita, 2 en Jacatepec y 1 en Soyaltepec y la misma cantidad en Cosolapa.

En este panorama además se muestra que en los meses de julio y agosto o bien a partir de la semana 26 es cuando se ha visto este incremento en los casos, bajando la incidencia en los últimos días de este mes.

Tanto los casos confirmados como casos probables se han presentado en la población laboralmente activa que es de los 25 a los 44 años de edad, aunado a que son las mujeres las más afectadas con este padecimiento.

Cabe hacer mención que en este año a diferencia de los últimos 5, se han superado los casos tanto de dengue no grave como de dengue con signos de alarma y dengue grave.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario