Instalan Unicef e IEEPO 100 estaciones de lavado de manos en 78 escuelas

-El director general del IEEPO, Francisco Ángel Villarreal informó que el Programa Salud en tus manos de Unicef beneficia a 6,913 estudiantes de la Sierra Sur, Valles Centrales y Cañada.

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 31 de agosto de 2021.- En coordinación con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) en una acción inédita en Oaxaca y dentro de la Campaña “Salud en tus Manos” que se convino con esta organización internacional, se instalaron las primeras 100 estaciones de lavado de manos en 78 escuelas de la Sierra Sur, Valles Centrales y la Cañada, informó el director general del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), Francisco Ángel Villarreal.

Indicó que con esta acción se benefician a seis mil 913 niñas y niños de planteles de las localidades de Coatecas Altas, Mazatlán Villa de Flores, San José del Peñasco, San Lorenzo Texmelúcan y Santa María Chilchotla, que ahora cuentan con herramientas que les permitan generar mejores prácticas de higiene y autocuidado ante la pandemia por la COVID-19.

Explicó que Unicef desarrolló el programa “Salud en Tus Manos”, como una respuesta para que las escuelas de educación básica generen hábitos de aseo continuos y sostenidos; cuenten con acceso a insumos básicos de higiene durante el regreso a clases; y que las escuelas, en contextos donde la limpieza de manos frecuente no es viable por falta de infraestructura o servicios, cuenten con alternativas para protegerse.

El programa, resaltó, tiene elementos como un paquete pedagógico y didáctico que contempla una guía de actividades para estudiantes, un cuadernillo para personas formadoras y materiales de apoyo con información básica sobre COVID-19 y cómo prevenirlo, así como distribución de insumos de aseo, como son jabón, alcohol gel, toallas de papel y sanitarias.

El Director General del IEEPO reconoció este esfuerzo entre diferentes instancias como muestra de la sinergia que puede realizarse en favor de las comunidades escolares de México y en especial de Oaxaca.



