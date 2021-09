Autoridades de la Mixteca crean la UNAPO, pretenden acabar con rezago social

-Señalaron que no tendrán intermediarios, ya que luego les piden el “moche”

Mario Romero

Oaxaca, Oaxaca.- Este miércoles autoridades de la región Mixteca dieron a conocer que confirmaron la Unión de Autoridades de Pueblos Originarios (UNAPO), mediante la cual buscarán gestionar recursos, obras y proyectos en beneficio de 160 localidades de esa región de la entidad, asimismo dijeron que su objetivo es combatir la desigualdad y el olvido en que se encuentran dichas comunidades.

José Manuel Candelas Jiménez, quien es uno de los representantes de esta unión, mencionó que ya enviaron oficios a la autoridad federal y estatal para que los tomen en cuenta al momento de la toma de decisiones, ya que lamentablemente las comunidades no son consideradas y esto ha generado que haya inconformidad sobre algunas obras o proyectos.

Agregó que uno de los problemas que enfrenta la región de la Mixteca, tiene que ver con la deserción escolar, es por ello que la UNAPO envió oficios a la Secretaría de Educación Pública (SEP) para que se creen extensiones de las instituciones educativas y así disminuir estas cifras y garantizar el derecho a la Educación de los niños, niñas y adolescentes.

Finalmente dijo que esta agrupación no tendrá ningún intermediario, señaló que no buscarán el acompañamiento de Diputados Locales y Federales, ya que algunos de ellos les piden el “moche” para darles el acompañamiento en sus gestiones, además refirió que como autoridades y ciudadanos, tienen derecho a ser escuchados por quienes están al frente de las dependencias federales y estatales.

