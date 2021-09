“¡Aunque no hacen nada, de algo sirven!”: percepción de tuxtepecanos sobre policía de cuadra

-Son 50 nuevos elementos que se integraron a la Policía Preventiva Municipal, quienes a su vez forman parte del programa de “Policía de Cuadra”, del que aún no se perciben los efectos entre la población.

Ángel Camarena

Tuxtepec, Oaxaca. – Aunque la presencia de elementos de la Policía Municipal en el centro de la ciudad se ha visto con mayor regularidad en las últimas semanas, primero con cadetes y luego como policías formales, los ciudadanos y comerciantes aún no celebran su presencia, pues no han marcado una diferencia con su labor.

Los 50 nuevos elementos de la Policía Municipal de Tuxtepec fueron presumidos recientemente por el gobierno municipal, con imágenes que contrastan en varias ocasiones con la realidad.

Mientras que las imágenes oficiales muestran que en cada cuadra hay un policía, firme o ayudando al paso vehicular, en un recorrido realizado este martes por TVBUS en las calles del centro de Tuxtepec no se encontró a ningún uniformado. Nada.

Sin embargo, consultamos a los comerciantes de la zona sobre la presencia de los policías, de su desempeño, de la funcionalidad que han mostrado.

Entre las respuestas más comunes destaca que, en lo que cabe pueden servir, pero hasta el momento no se ve su labor, pues no hacen nada.

Algunos de los comerciantes, sí se sienten un poco más seguros, aunque reconocen que no están todo el día, y a veces ni la policía vial y eso los hace vulnerables a la delincuencia.

Y es que la realidad se mantiene lejos de las metas que anuncia el gobierno respecto al programa, el cual presumen como un “modelo de cuerpos de seguridad próximos a su comunidad”, el cual “va logrando una percepción de confianza, pues los elementos muestran su gran capacidad humana, son serviciales y, dejan atrás el abuso, prepotencia, la desatención”.

Pero, hasta el momento la capacitación de los policías de cuadra ha dejado un amargo sabor de boca a la población, pues hace poco más de una semana diez días se vieron envueltos en una situación en la cual dos féminas peleaban entre sí y entonces cadetes no pudieron detener a una de las mujeres y mucho menos pedir auxilio, pues ni radio comunicador tenían.

La idea de las Policías de cuadra finalmente se retoma, en muchas ocasiones fue una demanda del mismo sector comercial, el cual hasta ahora se siente insatisfecho, pero que le da el beneficio de la duda a estos nuevos elementos.

Pero, usted ciudadano, ¿ya los conoce?,¿se siente seguro con su presencia en las calles? O ¿consideran que no cumplen ninguna función para erradicar la violencia común?

Lo cierto y lo que hasta ahora se conoce de forma oficial, es que este personal opera en pareja y es apoyado por elementos en moto patrullas y patrullas para el auxilio inmediato. Actualmente está en proceso su inscripción a la licencia colectiva de armas y autorización de la Secretaria de la Defensa Nacional.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario