Anuncia Casa Hogar Chiria, sorteo por 21 aniversario

-Lo recabado será para seguir con los diversos programas

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- En el marco del 21 aniversario de la Casa Hogar chiria, realizarán un sorteo el cual se realizará el 30 de septiembre y a partir de este día podrán adquirir sus boletos, en donde el primer lugar será de 20 mil pesos.

En este sorteo, el segundo lugar será de 10 mil pesos, el tercer lugar de 5 mil pesos y habrá 5 premios chicos de mil pesos; el costo del boleto es de 100 pesos y podrán adquirirlos en varios establecimientos, además de que pueden adquirir al número 287 162 8739.

En total serán mil 400 boletos los que se pretenden vender, y lograr juntar alrededor de 140 mil pesos, de los cuales 100 mil pesos serían para la Casa Hogar y lo demás para la entrega de los premios.

Lo recabado será para las operaciones del programa que manejan que es el de Albergue y el de transición a la vida adulta, que es apara apoyar a los jóvenes de los 18 años que están en estos programas.

En otros años, este sorteo se hacía en el mes de diciembre y los premios eran en especie, sin embargo en esta pandemia optaron por entregar premios en efectivo y con esto devolver un poco de la ayuda que ha dado por estos 20 años a la Casa Hogar Chiria.

