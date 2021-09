A 3 años de la alerta de género en Oaxaca, 334 mujeres han perdido la vida

-Según el seguimiento de GESMujer, el 57% de la violencia hacia las mujeres ocurrió en ciudades con Alerta de Violencia de Género, y el 43% ocurrió en ciudades sin dicha alerta.

Oaxaca, Oaxaca.- La violencia de género no deja de ser una realidad, que pone en peligro a las mujeres, desde niñas hasta mujeres de la tercera edad.

En Oaxaca, el 30 de agosto de 2018, se emitió una declaratoria de alerta por violencia de género en 40 municipios del Estado, por parte de la Secretaría de Gobernación.

Si bien la Alerta de Violencia de Género sí reveló la gravedad del problema a nivel social, el Estado y sus instituciones aún no reconocieron la existencia de violencia contra las mujeres porque los resultados a tres años fueron decepcionantes.

De acuerdo con el control realizado por el Centro de Documentación del Grupo de estudios sobre la mujer “Rosario Castellanos”(GESMujer), del 1 de diciembre de 2016 al 31 de agosto de 2021, se han registrado 550 casos de mujeres victimas de asesinatos.

De los casos registrados, la mayoría de las mujeres violentadas fue en el Istmo con un total de 122 casos, mientras que le siguen los Valles Centrales con 115 casos, 86 casos en la Costa, 81 casos en la Cuenca, 69 en la Mixteca, 38 casos en la Sierra Sur, 21 casos en la Sierra Norte y 15 casos en la Cañada.

Durante la resolución sobre la Instalación de los Consejos Municipales de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres en los 40 municipios con AVG (que ya contempla la Ley Estatal),

los resultados son cuestionables porque según el seguimiento de GESMujer, el 57% de la violencia hacia las mujeres ocurrió en ciudades con Alerta de Violencia de Género, y el 43% ocurrió en ciudades sin dicha alerta.

Esto significa que no hay diferencia entre tener este mecanismo y no tenerlo, o la violencia contra las mujeres, concentrada en 40 municipios, ya que se ha extendido a otras ciudades que no han sido identificadas como de alto riesgo en los últimos tres años.

Cabe mencionar que el sexenio con más casos es actualmente el de Alejandro Murat, con los 550 feminicidios y homicidios dolosos, mientras que en el sexenio de Ulises Ruiz ocurrieron 283 y en el de José Murat 429 casos.

A pesar de contar con todos estos datos, los que no se pueden contar o medir, es la indignación, el dolor y la impotencia de todas las familias que enfrentan la pérdida de hijas, madres, hermanas y abuelas, porque la violencia de género no respeta la edad, las condiciones sociales, la economía ni ningún otro aspecto.

Aunque el rango de edad más elevado es el “no especificado” con un 33%, el que le sigue es el rango de 30 a 44 años de edad con un 29%, de 19 a 29 años de edad con un 13%, de 45 a 59 de edad con un 11%, de igual manera con un 11% mujeres de 60 a más años de edad y finalmente de 13 a 18 años de edad con un 2%.

Lograr un cambio ante la situación de violencia de género requiere el reconocimiento del problema y la participación y disposición de las autoridades para prevenir, resolver y sancionar la violencia contra mujeres y niñas.

Algunas medidas de seguridad que se podrían tomar en cuenta son:

Fortalecer la asistencia jurídica, psicológica y de salud a mujeres víctimas de violencia.

La difusión del 911 para llamadas de emergencia.

La creación o fortalecimiento de albergues para mujeres víctimas de violencia, además para sus hijas e hijos en las 8 regiones del estado.

El mapeo de los delitos cometidos en contra de las mujeres, particularmente feminicidios, homicidios culposos, violencia sexual, desapariciones de niñas y mujeres y sus tentativas.

