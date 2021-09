Tras 3 intentos fallidos, finalmente comparece titular de SEDAPA ante Congreso de Oaxaca

-El funcionario estatal informó que el 96% del presupuesto, se utiliza para el pago de la nómina de la dependencia y el resto para los gastos indirectos y consolidados.

-La Presidenta de la Comisión Agropecuaria, Forestal, Minería y Pesca dijo que si la mayoría del presupuesto se va en la nómina, la SEDAPA debería desaparecer.

Jorge Acevedo

Oaxaca, Oaxaca.- Finalmente este martes se llevó a cabo la comparecencia del titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Pesca y Acuacultura (SEDAPA) Gabriel Cué Navarro ante la comisión permanente agropecuaria, forestal, minería y pesca del Congreso de Oaxaca, esto luego de varias cancelaciones y suspensiones.

El funcionario estatal llegó puntual a su cita, una vez iniciada la sesión de comparecencia, Cué Navarro aprovechó su primera intervención para explicar las razones por las cuáles no se había podido dar dicha comparecencia, sobre todo porque el poder legislativo informó que la comparecencia del pasado 26 de agosto se suspendió por inasistencia del titular de SEDAPA.

En su primera participación, Gabriel Cué Navarro aprovechó para aclarar el por qué no se había podido dar la comparecencia, ahí explicó que en julio no pudo asistir debido a un tema personal, el 20 de agosto no se realizó ya que no hubo quórum por parte de los legisladores y legisladoras, el 26 de agosto no pudo asistir debido a que fue notificado con menos de 24 horas de anticipación, además de que no se podía cancelar un evento programado con el Gobernador y el Director de FIRA, con quien se firmó un convenio de colaboración.

Esta aclaración no gustó a los legisladores, por lo que al momento de las preguntas, el Diputado Local Pavel Meléndez lamentó que el funcionario estatal haya desaprovechado su tiempo justificando los motivos antes expuestos, incluso calificó esa postura como una falta de respeto hacia la soberanía del Congreso del Estado.

Como respuesta Cué Navarro refirió que desde el pasado 12 de agosto entregó el informe de las actividades que se han realizado en la dependencia a su cargo, señaló que en todo momento se ha conducido con respeto hacia el Congreso del Estado y hacia los legisladores y legisladoras.

Luego de esto el titular de SEDAPA informó que el presupuesto que aprobó la legislatura local hacia la dependencia fue de 273 millones de pesos, del cual el 96 por ciento se utiliza para el pago de la nómina de la dependencia y el resto para los gastos indirectos y consolidados, incluido el pago de renta de oficinas, mobiliario, viáticos y gasolina.

Agregó que la dependencia a su cargo sufrió un recorte presupuestal del 86 por ciento de 2019 a 2020, ya que en 2019 el presupuesto fue de 608 millones de pesos y para el 2020 solo les otorgaron 83 millones de pesos, por esta razón es que tuvieron que hacer una re ingeniería para poder atender las necesidades del campo oaxaqueño.

En la segunda ronda de preguntas, la Presidenta de la Comisión permanente agropecuaria, forestal, minería y pesca Migdalia Espinoza Manuel, mostró que los datos asentados en el informe escrito tenía errores de escritura, incluso dijo que si la mayoría del presupuesto se va en la nómina, la SEDAPA debería desaparecer, la legisladora aprovechó para solicitar desde la tribuna la renuncia de Cué Navarro.

Al término de la comparecencia el titular de la SEDAPA en entrevista colectiva, criticó el formato que aprobó el Congreso para las comparecencias, sobre todo porque los funcionarios no tenían la posibilidad de responder las preguntas de los legisladores y legisladoras en la segunda ronda, incluso mencionó que dicho formato se da para un “linchamiento” a los integrantes del gabinete.

