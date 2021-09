Sanción impuesta por Tribunal no está a la altura de los nuevos tiempos afirma Murat

-El Gobernador de Oaxaca dijo que presentará una iniciativa para impulsar nueva reforma electoral acorde a estos tiempos



Mario Romero



Oaxaca, Oaxaca.- El Gobernador del Estado Alejandro Murat Hinojosa señaló que respetará la sanción que le impuso la Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), sin embargo precisó que dicha sanción no está a la altura de los nuevos tiempos, esto lo dijo al término de la presentación de Uber Taxi en la ciudad capital.



Ligeramente molesto el mandatario oaxaqueño comentó que en los próximos días acudirá a la Ciudad de México, para proponer algunos cambios a la legislación en materia electoral, para que se contemplen los criterios de acuerdo a la nueva realidad que se vive en el mundo, en México y por supuesto en Oaxaca.



Murat Hinojosa mencionó que es una realidad que en México hace falta una reforma electoral, tal y como lo ha señalado el Presidente de México Andrés Manuel López Obrador, quien señala que la nueva reforma es para continuar siendo el mejor sistema electoral y ser uno de los mejores del mundo.



Es importante recordar que el pasado 6 de agosto la Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió que el Gobernador Alejandro Murat, difundió propaganda gubernamental en periodo prohibido e hizo uso indebido de recursos públicos, esta resolución se dio en una sesión pública y la decisión fue por unanimidad.



El incidente ocurrió el pasado 13 de mayo cuando el mandatario oaxaqueño participó en la inauguración del 104 Congreso Nacional de la Asociación de Instituciones de Enseñanza de la Arquitectura de la República Mexicana, la cual se llevó a cabo de manera virtual, ahí Murat Hinojosa hizo referencia a obras y logros de su gobierno.

