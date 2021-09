Revés a SINFRA, Juez de Distrito concede suspensión provisional de obra en Símbolos Patrios

-El documento menciona que el derribe de los árboles , podría ocasionar un daño inminente e irreparable al medio ambiente.

Mario Romero/Jorge Acevedo

Oaxaca, Oaxaca.- Un Juez de Distrito del Poder Judicial de la Federación, concedió la suspensión provisional de la obra en la avenida Símbolos Patrios de la ciudad de Oaxaca de Juárez, esta suspensión es para que la autoridad responsable en el ámbito de sus atribuciones, se ordene la detención del derribe del arbolado ubicado sobre esa arteria.

El documento menciona lo siguiente: “Se precisa que de no conservar los árboles que se pretenden derribar por la ampliación de la vialidad, podría ocasionar un daño inminente e irreparable al medio ambiente, toda vez que si bien interesa a la colectividad una circulación de vehículos fluida, también es de interés de la sociedad la preservación del arbolado”.

Además se menciona que los árboles ayudan al control de las aguas pluviales, no solo para conservación de los mantos freáticos, sino que también producen oxígeno, purifican el aire, forman suelos fértiles, evitan la erosión, mantienen ríos limpios, sirven como refugio para la fauna, reducen la temperatura del suelo, regeneran los nutrientes del suelo y mejoran el paisaje.

Por todo esto el Juez de Distrito decidió emitir la suspensión provisional, el documento señala: “en los términos de lo establecido en el artículo 131 párrafo primero de la Ley de Amparo, se concede la suspensión provisional, para el efecto de que las autoridades responsables, en el respectivo ámbito de sus atribuciones y de manera inmediata, ordenen a la dependencia que corresponda detener el derribamiento o tala de árboles ubicados sobre la Avenida Símbolos Patrios”.

Es importante mencionar que el Colectivo de Organizaciones Ambientalistas de Oaxaca (COAO), vecinos de la zona, así como otras agrupaciones y legisladores, han manifestado en varias ocasiones que no se tiene conocimiento real del proyecto, además de estar en contra del derribe del arbolado, aún cuando el titular de SINFRA explicó que se plantarán más de mil 600 arboles en la avenida.

