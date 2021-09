Presidentes electos y en funciones del valle eteco y de Oaxaca, impulsarán proyectos de manera conjunta

-El edil electo de la capital dijo que se trabajará sobre seguridad, vialidades y medio ambiente.

Graciano Gómez

Oaxaca, Oaxaca.- Presidentes municipales electos y en funciones de varios ayuntamientos del valle de Etla y de la zona conurbada de la ciudad Oaxaca, se reunieron para impulsar planes en común que permitan el desarrollo de los municipios de estas zonas de la entidad, ya que estas poblaciones conviven diariamente debido a su cercanía.

Uno de los asistentes fue el edil electo de la capital oaxaqueña Francisco Martínez Neri, quien comentó que algunos de los temas que tienen en común es el de la seguridad, otros asuntos tienen que ver con el medio ambiente, vialidad, agregó que lo que motivó a realizar esta reunión, fue trabajar de manera conjunta en beneficio de los municipios.

Señaló que van a buscar reunirse con el Gobernador Alejandro Murat Hinojosa, para plantearle esta situación, asimismo indicó que buscarán el apoyo de los Diputados Locales y Federales, ya que dijo que los recursos que reciben los ayuntamientos no son suficientes para solucionar las demandas de la ciudadanía.

Por su parte el Presidente Municipal de San Pablo Etla Alfonso Pérez Méndez, comentó que la propuesta que hizo en la reunión fue la importancia de generar inversión en el valle eteco, ya que lamentablemente ha sido olvidado durante varios años, además dijo que los bloqueos le han afectado mucho a esta zona de la región de los valles centrales.

Para el Presidente Municipal de San Juan Coatzospam Arturo Carrera González, se requiere apoyo y reactivación al campo, ya que por las lluvias de los recientes días, muchos productores han sido afectados en sus plantíos, principalmente en los de maíz y frijol, además dijo que en el estado de Oaxaca no hay un programa que asegure a los productores.

El Presidente Municipal de San Pedro Ixtlahuaca Manuel Duarte Pérez, señaló que en bloque es más posible obtener apoyos y gestionar recursos para los municipios que hacerlo de manera individual, ya que luego las dependencias no atienden o tardan en atender a los presidentes de municipios pequeños.

