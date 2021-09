Persiste renuencia ciudadana para evitar fiestas patronales en la región

-Los presidentes invitan a no hacer estas fiestas, pero en ocasiones los ciudadanos se niegan



Dora Timoteo



Tuxtepec, Oaxaca.- A pesar de los llamados del gobierno del estado, en no realizar actividades que concentren a mucha gente y con esto evitar más contagios de covid, en algunas comunidades hay renuencia y siguen realizando algunas actividades, lo que pone en riesgo la vida de los ciudadanos de la Cuenca.



Si bien, la mayoría o casi todas las comunidades de los municipios de la Cuenca ha obedecido estos exhortos, hay algunos puntos en donde se niegan a seguir estas indicaciones a pesar de que los presidentes municipales insisten en suspenderlas.



El Coordinador de Atención Regional del Gobierno del Estado Víctor Virgen Carrera, no quiso mencionar en que comunidad o municipio han realizado actividades, sin embargo en redes sociales se dio a conocer que a mediados de este mes de agosto en Jalapa de Díaz realizaron una fiesta en honor a Santa María Asunción, lo que provocó que decenas de fieles de concentraran por las calles de este municipio.



Por lo tanto reiteró el exhorto a los ciudadanos de los diversos municipios de la Cuenca, para que sigan cuidándose ya que los casos de covid se siguen presentando en la Cuenca del Papaloapan, sumando al momento 4, 711 casos confirmados desde el inicio de la pandemia hasta el corte de este lunes, así como 439 defunciones y 208 casos activos, teniendo además una ocupación hospitalaria del 62.7%.



En cuanto a las festividades que se aproximan para el 15 de septiembre, señaló que están a la espera del comunicado oficial para posteriormente hacerlo llegar a las autoridades municipales de la Cuenca.

FOTO: Archivo

