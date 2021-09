Pedirán prueba de Covid para poder ingresar al país

-Esta petición la realizarán a la Secretaría de Relaciones Exteriores en la próxima reunión nacional de Secretarios de Turismo



Mario Romero



Oaxaca, Oaxaca.- El Secretario de Turismo del Estado de Oaxaca Juan Carlos Rivera Castellanos, informó que en la próxima reunión de secretarios de turismo de todo el país, le propondrán a la Secretaría de Relaciones Exteriores que se pida el certificado de vacunación contra el Covid a los turistas que viajen a México.



Señaló que esta petición se hará por medio de la Asociación de Secretarios de Turismo de México (ASETUR), ya que hasta el momento México no está pidiendo este documento, además de que hay países que si lo están pidiendo, incluso hay naciones que no aceptan a personas que hayan recibido alguna vacuna que no sea Pfizer o AstraZéneca.



Los documentos que pedirán es la cartilla de vacunación contra el Covid, que muestren su prueba PCR o de antígeno, es importante mencionar que el funcionario estatal no precisó si habrá alguna vacuna que no se vaya a aceptar, aunque es posible que no sea así, ya que en el país se han aplicado biológicos de varios laboratorios.



Rivera Castellanos mencionó que con esta medida se podrían mitigar los contagios en todo el país y de manera particular en el estado de Oaxaca, situación que permitirá que en un futuro se empiecen a generar las condiciones para realizar eventos que atraigan el turismo nacional e internacional.



Y es que precisó que durante el 2019 llegaron a la entidad 5.8 millones de turistas, lo que generó una derrama económica de 16 mil 500 millones de pesos, de este universo dijo el titular de turismo, 87 por ciento de los turistas eran nacionales, la mayoría de ellos procedentes de la Ciudad de México y el resto del turismo era extranjero, principalmente de los Estados Unidos.

