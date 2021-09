Organización 14 de junio instala plantón indefinido frente a palacio municipal de Oaxaca

-Exigen solución a sus demandas, señalaron su movilización no consiste en bloquear los accesos al palacio municipal

Mario Romero

Oaxaca, Oaxaca.- La Organizacion 14 de junio instaló un plantón por tiempo indefinido frente al palacio municipal de Oaxaca de Juárez, los manifestantes piden una reunión con el Presidente Municipal Oswaldo García Jarquín, para dar solución a un conflicto que existe entre locatarios del mercado de abastos, ya que señalan que la autoridad se niega a darles el cambio de giro a unos de sus agremiados.

Uno de los representantes de la organización comentó que uno de los comerciantes piden que se le permita vender carnes, ya que un local cercano a ellos, vendía frutas y verduras al igual que ellos, sin embargo de repente empezó a vender carnes y ahora se niegan a que ellos también puedan vender ese producto.

Otra de sus demandas es que se les habiliten espacios en el “puente amarillo” de la colonia Miguel Alemán, para que ahí se pueda instalar una base de mototaxistas de la organización y puedan dar servicio a los usuarios de este sistema de transporte público, asimismo indicaron que en caso de que la autoridad municipal no atienda y dé respuesta a sus peticiones, mantendrán el plantón frente al palacio municipal.

Finalmente aclararon que el plantón no obstaculiza las labores del personal que labora en el palacio municipal, esto lo dijeron ya que el personal se negó a entrar y las puertas del inmueble fueron cerradas.

