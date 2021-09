Inútiles declaratorias de desastres por PC, nunca llegan los recursos: edil de Valle Nacional

-Señaló el munícipe que en los 3 años su municipio ha estado en este tipo de declaratoria, sin embargo asegura que las instancias sólo alimentan la esperanza de la gente que se quedan esperando a que lleguen los apoyos.

Alex Morales

Valle Nacional, Oaxaca.- Pese a que Protección Civil del Estado haya declarado zona de emergencia y de desastre, a 46 municipios de Oaxaca incluyendo a Valle Nacional, municipio que se encuentra al norte del estado, el munícipe de ese lugar Rey Magaña García, señaló que de nada sirven esas declaraciones si los apoyos nunca llegan a los pueblos afectados.

Añadiendo a su declaración que en los últimos 3 años han estado en la misma situación y los apoyos destinados para los damnificados, nunca llegan a pesar de que se han presentado pruebas de las condiciones que viven muchas personas a causa de las lluvias, sin que haya atención inmediata de las Autoridades Estatales y Federales, para apoyar a los que han perdido su patrimonio.

Así mismo invitó a la nueva bancada del Congreso a través del recién nombrado Diputado Federal del Distrito 01 Angel Domínguez, a que se discuta el presupuesto donde se destinen recursos a este sector que esta siendo golpeado por la naturaleza y que requiere del apoyo Gubernamental, para librar la temporada de huracanes.

A pesar de que aun faltan 4 meses para dejar el cargo, el edil actual aún mantiene las expectativas de que se puedan lograr apoyos para Valle Nacional, resaltando que hay buena relación con el presidente electo para darles continuidad a estos proyectos que son de gran impacto y que beneficiaría, a todas las poblaciones que se ubican cerca del rio.

De esta manera espera Rey Magaña que estas declaratorias, sean una realidad para los pueblos afectados y que no sean simples declaraciones hacia los medios de comunicación, evitando el compromiso con el pueblo que exigen sean atendidos.

