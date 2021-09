Con la participación responsable de todas y todos, se podrá mantener un regreso a clases seguro: SSO

-Suman 233 casos nuevos, 20 defunciones y mil 965 activos

-15 hospitales al 100 por ciento de su capacidad

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax, 30 de agosto de 2021.– Ante el retorno a clases presenciales y el inicio del ciclo escolar 2021-2022, los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), recomiendan a la población, informar a los menores de edad sobre la importancia de aplicar en todo momento las medidas de protección dentro de los centros escolares para evitar el riesgo de contagios por COVID-19.

Explicaron que la detección de casos debe iniciar con la observación en casa, y los padres y madres de familia o tutores, deben monitorear la salud de sus hijas e hijos. En caso de detectar algún síntoma pidieron no llevarlos a la escuela, además recomendaron evitar las aglomeraciones durante la entrada, salida y recesos de estudiantes, así también en los baños a la hora de ir a lavarse las manos.

Lo anterior, lo destacó la institución al informar de 233 nuevos casos del SARS-CoV-2, para un total de 66 mil 988 acumulados para este 30 de agosto. En tanto, la pandemia continúa activa en 181 municipios, con un global de mil 965 contagios.

Lamentó que este lunes, se reportaran 20 defunciones por la enfermedad respiratoria, para acumular cuatro mil 603 decesos desde que inicio la pandemia en Oaxaca.

Agregó que para el corte del día de hoy, se cuantificaron 56 municipios con la presencia de casos nuevos, principalmente: Oaxaca de Juárez con 79 contagios, Heroica Ciudad de Huajuapan de León y Salina Cruz con 16, cada uno, Santa Cruz Xoxocotlán con 15, así como Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza y Santa Lucía del Camino con ocho, respectivamente.

Subrayó que en las últimas 24 horas se hospitalizaron a 17 nuevos pacientes, hay 15 nosocomios con una ocupación del 100 por ciento, se cuenta con 135 camas disponibles de un total de 493; la Mixteca presentó una saturación del 85.3 por ciento, seguido de Valles Centrales con 85 por ciento, Tuxtepec con 62.7 por ciento, Istmo con 59.8 por ciento, Costa con 57.4 por ciento y Sierra 0 por ciento, para un total de 72.6 por ciento de ocupación general.

Según el informe de casos positivos, la dependencia resaltó que la Jurisdicción Sanitaria de Valles Centrales, reportó 40 mil 869 confirmados 873 activos y dos mil 088 decesos; Istmo ocho mil 710 casos, 543 activos y 981 muertes; Tuxtepec cuatro mil 711 positivos, 208 activos y 439 defunciones; Costa cinco mil 033 contagios, 155 activos y 393 fallecimientos; Mixteca cinco 419 casos, 104 activos y 456 muertes; Sierra dos mil 246 casos, 82 activos y 246 decesos.

Sobre los Eventos Supuestamente Atribuibles a la Vacunación o Inmunización (ESAVI), al corte de este lunes, la institución precisó que respecto a la farmacéutica de Pfizer-BioNTech se presentaron 687 notificaciones, 13 de ellos graves; de la empresa AstraZeneca 257 casos, de esta cifra uno fue de gravedad; en relación a las dosis Sinovac se cuantificaron 56 casos, cuatro de ellos graves; y de CanSino Biologics se contabilizaron 68 casos, de los cuales cinco fueron graves.

